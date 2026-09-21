Dolor en la cultura por la muerte de guionista inolvidable: detrás de qué clásicos del cine nacional estuvo Zuhair Jury

La cultura nacional está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Zuhair Jury, una de las plumas y mentes creativas más influyentes del cine y la literatura argentina. La triste noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores, organismo que destacó su invaluable aporte al retratar como pocos las vivencias, pasiones y desigualdades de los sectores populares a través de la pantalla grande y las letras.

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Nacido en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, Jury construyó un camino artístico signado por la sensibilidad social y una prosa única, y su obra literaria sirvió como columna vertebral de verdaderos hitos cinematográficos. Su libro El dependiente y otros cuentos, publicado en 1969, dio origen a adaptaciones fundamentales dirigidas por su hermano, Leonardo Favio, como El romance del Aniceto y la Francisca y El dependiente, universo que décadas más tarde reaparecería en el largometraje Aniceto.

La sociedad artística entre Jury y Favio se extendió a lo largo de los años, consolidando una de las alianzas más relevantes de la filmografía latinoamericana: como guionista, Jury puso su sello en títulos de culto que transformaron la historia del cine nacional, entre los que figuran Crónica de un niño solo, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo, Soñar, soñar y Gatica, el Mono. Fuera del universo junto a su hermano, también firmó los guiones de producciones como Natasha, de Eber Lobato, y la adaptación animada del Martín Fierro, dirigida por Fernando Laverde.

Más allá de su rol de guionista y autor, también dejó una marcada huella al ponerse detrás de cámaras; en 1978 debutó como realizador en El fantástico mundo de la María Montiel, cinta que contó con un elenco estelar encabezado por Rodolfo Bebán, Raúl Lavié, Leonor Benedetto y Juanita Lara. Su filmografía en la dirección se completó con largometrajes de gran carga reflexiva como La mayoría silenciada, El largo viaje de Nahuel Pan, Doña Ana, Tobi y el libro mágico y El piano mudo.

Zuhair Jury.

En paralelo a sus rodajes, jamás abandonó el oficio de la palabra escrita, plasmado en libros como Había una vez un General, Romance del Aniceto y El glorioso velorio de la Juana Pájaro y otros cuentos. Sin dudas, su partida deja un legado imborrable en la memoria colectiva del arte argentino.

Otra partida que entristece al mundo

El ambiente artístico internacional atraviesa un período de luto a raíz del fallecimiento de Yuri Nakamura, una de las intérpretes de mayor trascendencia en la oferta de ficciones asiáticas dentro de las plataformas de contenido audiovisual. La actriz, de origen hispano-japonés y surcoreano, falleció a los 44 años como consecuencia de las complicaciones derivadas de un cáncer rectal diagnosticado hace más de una década.

La información fue ratificada públicamente por Alpha Agency, la oficina de representación artística encargada de gestionar su trayectoria profesional, mediante una nota oficial que generó inmediatas repercusiones en la industria del entretenimiento mundial. El deceso marca el cierre de una etapa profesional signada por la continuidad laboral a pesar de los contratiempos de salud, dado que el primer diagnóstico de la afección databa de trece años atrás, período durante el cual la intérprete sostuvo sus compromisos frente a las cámaras.