No para de crecer: Milo J llega la cine con una propuesta innovadora que genera furor en los fans

A sus 19 años, Milo J suma un nuevo hito a su vertiginosa carrera ya que, a un año del lanzamiento de su disco La vida era más corta, el artista bonaerense expande el universo de esas canciones con La jangada, un registro audiovisual en formato live set grabado sobre el río que tendrá un estreno exclusivo en salas de cine de Argentina y varios países del mundo.

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La producción reúne ocho canciones reinterpretadas en vivo y suma colaboraciones con figuras de distintas generaciones y tradiciones de la música latinoamericana. Registrado en un entorno natural sobre el agua, el proyecto busca darle una dimensión estética y sonora diferente al álbum, apostando por una experiencia envolvente para el público.

El proyecto llegará a las salas el próximo 29 de septiembre con funciones de capacidad limitada, un día antes de su publicación oficial en las plataformas digitales y en el canal de YouTube del músico. Para presenciar las proyecciones en pantalla grande, el público deberá registrarse previamente a través de un formulario oficial para reservar su lugar.

En Argentina, el contenido se exhibirá en complejos cinematográficos de la Ciudad de Buenos Aires (Palermo, Abasto y DOT), el Gran Buenos Aires (Avellaneda, Moreno y Malvinas Argentinas) y en las provincias de Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. A nivel internacional, la propuesta desembarcará simultáneamente en salas de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Tiny Desk de Milo J.

Así fue el Tiny Desk de Milo J

Durante el mes de abril, Milo J encabezó una nueva edición del ciclo de sesiones en vivo Tiny Desk Concerts, grabado en los estudios de la emisora pública estadounidense NPR. El intérprete argentino concretó su paso por la plataforma internacional acompañado por la murga uruguaya Agarrate Catalina, en una presentación que incorporó elementos alusivos a la cultura nativa con referencias a la figura de Mercedes Sosa y pasajes del Martín Fierro.

El itinerario musical del encuentro estuvo enfocado en los temas de La Vida Era Más Corta, la producción discográfica a través de la cual el artista buscó vincular el cancionero popular latinoamericano con audiencias masivas. La propuesta sonora integró arreglos corales y una instrumentación de carácter orgánico, una estructura que sirvió para reconfigurar sus creaciones en un registro de proximidad.