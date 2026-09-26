Kicillof reinauguró el Autódromo Fangio tras 15 años en Balcarce y destacó el impacto turístico y productivo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la reinauguración del Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, luego de las obras de puesta en valor y reacondicionamiento que permitirán el regreso de las competencias oficiales al histórico circuito, que permanecía inactivo desde hacía 15 años.

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El acto contó con la participación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el intendente de Balcarce, Esteban Reino; el presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane; y el presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli.

Las obras representaron una inversión de $3.314 millones y contemplaron una intervención integral del autódromo. Entre los trabajos realizados se encuentran la redefinición del trazado de la pista, la ampliación de las zonas de escape y el mejoramiento de las defensas y los sistemas de asistencia de seguridad.

También se realizaron obras en los boxes, las tribunas, los accesos y el sector destinado a la prensa, con el objetivo de adecuar las instalaciones para el regreso de las principales categorías del automovilismo nacional.

Durante el acto, Kicillof destacó la importancia del circuito para la identidad deportiva de la provincia y para la economía de Balcarce. “Este autódromo no es solo un monumento al deporte, sino también un motor dinamizador para la economía de Balcarce”, sostuvo el gobernador.

El mandatario bonaerense también vinculó la realización de las obras con el contexto presupuestario nacional. Según expresó, la Provincia y los municipios atraviesan una etapa de restricciones de recursos y afirmó que el proyecto pudo concretarse a partir de una decisión del Gobierno bonaerense.

“Realizamos una inversión muy importante, que requería una gran exigencia y precisión técnica, pero sobre todo de una fuerte decisión política de avanzar”, señaló Kicillof, quien consideró que el predio histórico no podía permanecer abandonado.

La reapertura del autódromo busca generar un impacto que exceda al ámbito estrictamente deportivo. De acuerdo con lo informado durante la jornada, el regreso de las competencias permitirá atraer visitantes, fortalecer la actividad turística y favorecer inversiones y emprendimientos vinculados con la gastronomía, el comercio, el alojamiento y otros servicios.

En ese sentido, Mazzacane destacó el trabajo realizado para recuperar el circuito y señaló que la reconstrucción fue posible a partir de la articulación entre el Gobierno provincial, el municipio y la comunidad de Balcarce.

Bianco, por su parte, remarcó que uno de los objetivos principales de la intervención fue cumplir con las condiciones de seguridad necesarias para recibir nuevamente a las categorías de la ACTC. El intendente Reino también destacó la finalización de las obras y el impacto que tendrá el regreso de las competencias para la ciudad.

Balcarce es considerada una de las ciudades con mayor tradición automovilística de la provincia. La reapertura del autódromo permitirá recuperar un escenario que forma parte de esa historia y que lleva el nombre de Juan Manuel Fangio, uno de los principales referentes del automovilismo argentino.

307 escrituras para familias de Balcarce

La agenda de Kicillof en Balcarce incluyó además la entrega de títulos de propiedad en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”. Junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, el gobernador otorgó 307 escrituras gratuitas a familias del distrito.

También recibieron sus títulos de propiedad el CAPS “Gendarmería Nacional” y la Sociedad de Fomento “Veteranos de Malvinas”. Kicillof destacó que el programa permite que familias que no pueden afrontar los costos de una escrituración privada accedan a la documentación que acredita legalmente la propiedad de sus viviendas.

Durante la jornada también participaron funcionarios provinciales, legisladores e intendentes de distintos municipios bonaerenses, además de representantes de la Fundación Fangio y autoridades locales.