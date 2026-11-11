Luto en el folklore por la muerte de un artista de Catamarca que dedicó su vida a la música popular

El ambiente del folklore atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Miguel Ángel Saavedra, un destacado cantor, bombista y baluarte de la cultura popular de la provincia de Catamarca. Su partida física deja una huella imborrable entre colegas, amigos y oyentes que durante décadas acompañaron su andar por los caminos de la música tradicional.

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A lo largo de su trayectoria, Saavedra se consolidó como un referente ineludible del circuito folclórico catamarqueño. Su inconfundible ejecución del bombo legüero y su calidez vocal lo llevaron a compartir escenarios con grandes figuras de la región, como Ricardo “Torito” Arce, oriundo de El Rodeo, y su inseparable compañero de ruta René Sosa.

Lejos de limitarse a la interpretación musical, el artista asumió un rol fundamental en la preservación de la identidad local a través de los medios de comunicación. Junto a Sosa, llevó adelante el histórico ciclo radial «Nosotros los Cantores», emitido por Radio Centro. Aquel espacio dominical se convirtió en un verdadero semillero y refugio indispensable tanto para consagrados como para músicos que recién iniciaban sus carreras, consolidándose como un punto de encuentro clásico para los amantes del género.

La noticia de su fallecimiento generó inmediatas muestras de pesar en todo el arco cultural de la provincia. Colegas, oyentes y trabajadores de la radiofonía recordaron su sencillez, su humildad y su férreo compromiso con las raíces provincianas. Sus restos fueron velados en una sala ubicada sobre la avenida Belgrano, reuniendo a familiares, artistas y referentes de la cultura local en una sentida despedida que coronó una vida íntegramente abrazada al folklore argentino.

El sentido mensaje de su compañero

Una de las despedidas más emotivas a Saavedra la compartió en Facebook su amigo Mario Quiroga, quien escribió: "Fuimos compañeros de trabajo durante diez años y amigos desde el momento en que me bajé del colectivo. Fuiste un pilar en mi profesión".

"Con vos conocí el calor y color de las noches catamarqueñas, el folclore: aprendí de chacareras, zambas, noches de peñas y maratones de madrugadas poncheras en la Manzana del Turismo y en El Unku Rancho", repasó. En la publicación compartió varias imágenes de archivo donde incluso se lo ve al bombista catamarqueño en su juventud con Carlos "La Mona" Jiménez.

Archivo de Miguel Saavedra junto a la Mona Jiménez (Facebook/Mario Quiroga).

Finalmente, el creador de contenido reveló sobre Saavedra: "La última vez que nos vimos fue para la presentación de mi libro. Al finalizar el evento, te acercaste a saludarme y me entregaste una lapicera. Solo un padre o un amigo verdadero puede pensar en regalar algo así: fue un gesto profundamente emocionante, como si en silencio me estuvieras diciendo que me quedaba por delante un largo camino dedicando libros".

"El último gran acto de confianza, exactamente igual a aquel día en que, al principio de todo, me diste la cámara. Miguel Ángel, tu nombre como el de mi padre", manifestó y cerró: "Metele bombo a ese arpa allá arriba".