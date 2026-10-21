Dolor en el folklore: murió un histórico cantante de chamamé a sus 70 años

El folklore correntino está de luto por la muerte de Hugo Tomás Flores a los 70 años. El cantante, guitarrista y compositor fue uno de los fundadores del grupo Amandayé, el conjunto que llevó al chamamé a recorrer varios países del mundo.

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La propia agrupación dio a conocer su partida con un posteo en redes sociales donde escribieron: "Mucha luz en esta gira. Que en paz descanses, Hugo Flores". Por ahora, no trascendieron las causas oficiales sobre su muerte y el grupo tampoco brindó detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Quién era Hugo Tomás Flores, fundador de Amandayé

Flores nació el 12 de octubre de 1956 en el paraje Santo Domingo, en San Cosme, Corrientes. Creció en un hogar con tradición musical y murió pocos días después de cumplir 70. Según recordaron medios de la región, empezó con la guitarra a los 14 años, usando una prestada. Al año siguiente ya cantaba ante el público. En 1973 ganó el Certamen Interbarrios como solista vocal, donde interpretó “Caraí Pujol” y “Merceditas”.

A fines de los 70, tras tocar en Rosendo y Ofelia, se incorporó en 1979 al Cuarteto Santa Ana, entonces dirigido por Carlos Talavera. Estuvo allí hasta 1981 y registró sus primeras grabaciones con el sello Microfón. Después formó parte del Trío Corrientes junto a Ricardo Scófano, entre 1981 y 1983.

Luego se apartó de los escenarios durante un tiempo. En 1990 regresó con el Grupo Renacer, con el que grabó dos discos y actuó en el interior del país y en Buenos Aires.

Ocho años después creó Amandayé junto a Hugo Scófano y Pedro del Prado. La agrupación se hizo conocida por sus armonías vocales y sus arreglos, publicó los discos “Amandayé”, “Compartirnos” y “Pasión correntina”. Con ese proyecto, Flores se presentó en Estados Unidos, Paraguay y Brasil.

Su camino como solista y las canciones le regaló al folklore

Durante los años 2010 siguió por su cuenta, junto a su hijo Rodolfo Flores y al acordeonista José Álvarez, con un repertorio de temas tradicionales y propios. En 2015 editó Simplemente chamamé. Como autor, dejó Manto de recuerdo y Compañera de mi ser, dos canciones que integran el cancionero correntino y que marcaron la música popular argentina.