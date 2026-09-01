La música popular argentina se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Beto Orlando a sus 79 años. El reconocido cantante murió a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió en el marco de un delicado cuadro de salud con el que venía batallando en los últimos días.

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El repertorio del Beto Orlando reúne obras de amplio arraigo colectivo, comenzando por piezas como Dios del Olvido, Aquellos besos que te di, No me des tu adiós mi amor y Tú eres mi destino, títulos que se instalaron en la memoria colectiva como sus composiciones más populares.

A esas piezas se suman creaciones emblemáticas que marcaron época dentro del género balada y la canción romántica como Doce rosas, Himno al amor, Venecia sin ti y Tu mundo y el mío, tracks que consolidaron su prestigio musical, acompañadas por un bloque de piezas melódicas entre las que destacan Porque te quiero hasta el delirio, Quiero volverte a tener, Abrázame fuerte mi amor y Porque diste vuelta la cara.

Quién fue Beto Orlando

Nacido el 4 de septiembre de 1946 bajo el nombre de Alberto Orlando Otero en la ciudad bonaerense de Las Flores, se mudó a los 7 años junto a su familia a La Plata. Creció en un hogar humilde siendo el menor de cinco hermanos, hijo de Francisco Otero -músico amateur- y María Delgado, y desde muy chico encontró en la guitarra su refugio para cantar en actos escolares.

A los 18 años dio sus primeros pasos profesionales con el conjunto folklórico Los Labradores, aunque con el tiempo volcó su vocación hacia la música romántica, inspirado por su ídolo de juventud, Yaco Monti. El gran quiebre en su carrera llegó al frente del grupo Los 4 Soles.

Beto Orlando.

En febrero de 1971, durante una actuación en el Club Estudiantes de La Plata, un destacado representante artístico descubrió su timbre vocal y les ofreció grabar su primer simple, No me des tu adiós mi amor. El impacto fue inmediato: su segundo éxito, Dios del olvido, vendió 100 mil copias para el sello EMI y les valió su primer Disco de Oro en 1972.

Para 1973, su proyección lo llevó a dar el salto solista con el álbum Solamente Beto Orlando. Ese mismo año obtuvo el primer puesto en el Festival de la Canción en Uruguay con Si te ofendí, perdóname, viajó a Barcelona para grabar el disco El Triunfador bajo la dirección del maestro Alfredo Doménech y alcanzó una marca histórica al recibir un Disco de Oro por superar el millón de unidades vendidas. Desde entonces, su voz romántica se consolidó en distintos países de habla hispana.