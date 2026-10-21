Una mujer sorprendió a todos en el velorio de Confessore y contó su historia con el meteorólogo: "De años"

Una mujer fue al velorio de Fernando Confessore y contó el encuentro que tuvieron.

La muerte de Fernando Confessore, a los 58 años, dejó un profundo dolor entre sus compañeros y quienes lo acompañaban del otro lado de la pantalla. Durante su velorio, una mujer se acercó para darle el último adiós y compartió una historia que mostró la cercanía del meteorólogo con su público: apenas unos días antes, había coincidido con él en un colectivo.

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La televidente habló con TN en la casa velatoria Zuccotti, donde se realizó la despedida el sábado 17 de octubre. Allí explicó que seguía su trabajo desde hacía mucho tiempo y que todavía tenía presente la sorpresa de aquel viaje, según recogió Vía País.

“Yo lo seguía de años y la semana pasada, como te contaba, viajé en el colectivo con él. Y dije: ‘Confe, en el colectivo’. Me sorprendí, me salió y se lo dije”, relató sobre ese encuentro inesperado.

El encuentro con Fernando Confessore que una mujer recordó en su velorio

Según su relato, ambos coincidieron el miércoles anterior en una unidad de la línea 53. Al reconocer al meteorólogo de TN y El Trece, la mujer decidió saludarlo y felicitarlo por su trabajo. Él respondió con amabilidad y conversaron durante el trayecto.

Lo que en ese momento fue una anécdota cotidiana adquirió otro significado cuando, apenas dos días después, se conoció su fallecimiento. “Me cayó la noticia como un balde de agua fría. Algo inesperado”, expresó la televidente al recordar cómo recibió la información.

La mujer también contó que acostumbraba a prestar atención a sus pronósticos antes de salir de su casa. Sus informes formaban parte de esa rutina y, durante la despedida, destacó tanto la precisión de su trabajo como la cercanía que transmitía en televisión.

En ese contexto, reflexionó sobre lo difícil que sería volver a encender el televisor y no encontrarlo dando el estado del tiempo. Antes de retirarse, resumió el recuerdo que se llevaba del meteorólogo con una frase breve: “Era un gran tipo”.

Una mujer fue al velorio de Fernando Confessore y contó el encuentro que tuvieron.

La despedida a Fernando Confessore

Confessore murió el viernes 16 de octubre. De acuerdo con lo informado por TN, sufrió un infarto durante la madrugada en su casa del barrio porteño de Versalles. Sus familiares, amigos y compañeros lo despidieron al día siguiente, y sus restos fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita.

Con más de tres décadas de trayectoria en televisión, el meteorólogo había construido un vínculo cotidiano con los televidentes. La historia de aquella pasajera recuperó una faceta de ese recorrido: detrás del rostro conocido por sus pronósticos, también estaba el hombre que se detenía a conversar con quienes lo reconocían fuera de la pantalla.