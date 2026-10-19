Desgarrador: la hija de Confessore relató cómo fueron los instantes en que lo "asistían" al meteorólogo

El meteorólogo de TN y El Trece, Fernando Confessore, murió a los 58 años tras sufrir un infarto agudo de miocardio durante la madrugada del viernes 16 de octubre. Tras la dolorosa noticia, su hija menor, Jimena, compartió una conmovedora despedida en su cuenta de Instagram, donde recordó a su padre y reveló detalles sobre los últimos momentos de su vida.
En ese marco, Jimena acompañó su publicación con una recopilación de imágenes familiares y expresó el profundo dolor que sintió al presenciar los intentos de los médicos por asistir a su padre: "Tardé en escribirte porque todavía no podía creer lo que había pasado. No caía en que era real, en que te habías ido. Mientras los médicos y los policías te asistían, yo tenía la fe en que ibas a volver, en que todo iba a estar bien. Pero no despertaste, y fue ahí cuando todo mi mundo se derrumbó".
Luego, recordó el amor y la dedicación que Confessore tuvo hacia su familia, especialmente hacia sus hijas y su esposa: "Gracias por haber sido mi papá. Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá, el amor de tu vida. Nos enseñaste tanto con tu forma de ser, con todo lo que hiciste por nosotras y con ese amor que nos diste a tu manera, todos los días. Te voy a amar eternamente, pa. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por haber sido mi papá. Ojalá pudiera abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo. Te voy a extrañar toda la vida".
La extensa trayectoria de Fernando Confessore
Fernando Confessore nació el 18 de julio de 1968 en Buenos Aires y desarrolló una extensa carrera como meteorólogo, periodista y divulgador científico. Desde chico se interesó por la meteorología y la aviación, por lo que estudió para despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil. En 1992 se recibió de pronosticador meteorológico universitario en la Universidad de Buenos Aires y ese mismo año comenzó a trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional, donde permaneció hasta 1994.
En diciembre de 1995 se incorporó al equipo de meteorología de ARTEAR y comenzó su recorrido en Todo Noticias (TN). Dos años después, en 1997, se convirtió en columnista y presentador del pronóstico en el noticiero TN de 7 a 9. También participó en El noticiero de Santo, por El Trece, y formó parte de TN Agro, donde brindaba información climática relacionada con la actividad agropecuaria.