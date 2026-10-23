Conmoción en el folklore por el músico que murió tras descompensarse en un partido de fútbol

El ambiente de la música y la danza tradicional atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Oscar Alberto Umbides, conocido popularmente como "Lechuga", a los 63 años. El artista, una de las figuras más queridas e influyentes del entorno cultural de Santiago del Estero, sufrió una descompensación repentina durante la tarde del miércoles mientras disputaba un encuentro de fútbol amateur en la provincia.

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Tras el episodio, el histórico baluarte del género fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Regional. Pese a los intentos del personal médico de guardia, la jefa de la sala de Shock Room, la doctora Silvia González, confirmó su deceso cerca de las 17.30, indicando de forma preliminar que se trató de un fallecimiento por causas naturales, mientras las autoridades policiales realizaban los procedimientos de rigor en el establecimiento sanitario.

La trayectoria de Umbides estuvo indisolublemente ligada al desarrollo y la defensa de las raíces folklóricas regionales. Junto a su compañera de vida y proyecto artístico, la bailarina y hacedora cultural Rina Padilla, consolidó un espacio fundamental para la transmisión del zapateo y la percusión tradicional, formando a las nuevas generaciones de cultores en el norte argentino y proyectando un legado familiar que continuaron sus hijos en cada presentación.

El impacto de su labor trascendió las fronteras nacionales a través de la propuesta de la familia artística, que supo amalgamar la esencia de ritmos autóctonos como la chacarera, el gato y la zamba con una puesta escénica de gran dinamismo. De este modo, el grupo llevó el pulso de la identidad provincial hacia escenarios de altísima exigencia internacional, destacándose en producciones asociadas al Cirque du Soleil y en temporadas artísticas a bordo de cruceros de las compañías Disney y Royal Caribbean.

Comunicado por la muerte de Oscar “Lechuga” Umbides, un ícono del folklore de Santiago del Estero.

La partida de una figura tan entrañable deja un vacío irreparable en las peñas, los festivales y los rincones donde la cultura norteña late con fuerza cotidiana. Amigos, colegas y referentes de la música popular expresaron su dolor y acompañan a la familia en este momento de tristeza, recordando la calidez humana y la entrega incondicional que caracterizaron la vida del querido hacedor cultural santiagueño.

Luto en el folklore por la muerte de un histórico maestro bonaerense

Por su parte, la cultura y la música popular bonaerense atravesó una jornada de duelo tras conocerse el fallecimiento de Juan Domingo "Chiqui" Smiraglia a los 78 años. La noticia causó conmoción entre alumnos, colegas y referentes del circuito criollo por el legado construido a lo largo de más de sesenta años de trayectoria ininterrumpida.

Smiraglia desarrolló la mayor parte de su labor artística y pedagógica en la localidad de Balcarce, constituyéndose en una figura central para el desarrollo y la preservación de la identidad folklórica de la región. Además de su labor en la danza, "Chiqui" Smiraglia se destacó como percusionista ejecutante del bombo legüero. Integró la agrupación folklórica Confluencias y acompañó al cantante Pablo Salvatierra en diversos certámenes regionales, compartiendo escenarios con hacedores culturales de la zona como los hermanos Medina y el "Negro" Martino.