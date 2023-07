La geometría de Cecilia Ivanchevich habita en el Centro Cultural Rojas

Con el despliegue de la geometría de colores vibrantes y líneas que se proyectan en pisos, puertas, techos y paredes del espacio de arte del Centro Cultural Rojas, la artista Cecilia Ivanchevich presenta pinturas e instalaciones en la muestra "Señalización", donde también homenajea a otras artistas que habitaron la emblemática institución dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, el Centro Cultural Rojas expone hasta el 10 de agosto esta muestra individual. "Líneas y planos en blanco y negro, como valores elementales de color, son pura potencia orientada a informarnos sobre la interrelación del espacio y los volúmenes presentados, pero también sobre la importancia histórica de los hechos contenidos en esta galería", escribe Cristina Schiavi sobre la galería creada en 1989 bajo la dirección de Jorge Gumier Maier.

Ivanchevich se sitúa "entre el señalamiento y la cita, utilizando la geometría", dice Schiavi sobre esa "gran instalación de sitio específico" propuesta por la pintora en la exposición.

En esa señalización, la artista "construye códigos propios que dialogan y a la vez ponen en tensión la historia de un espacio, con la temática y los lenguajes de las prácticas contemporáneas", y explora otras poéticas de artistas mujeres "que hoy son claves para la construcción ampliada del arte argentino".

Sobre la relación con otras artistas que expusieron en el Rojas, Ivanchevich sostiene: "Cuando hablo de citas explícitas, me refiero a artistas actuales que en los 90 expusieron en el Rojas y que usaron o usan la geometría, como Elba Bairon, Magdalena Jitrik (que además fue co-curadora del espacio junto a Gumier Maier), Alicia Herrero, Gachi Hasper, Fabiana Ímola, Fernanda Laguna, Ariadna Pastorini, y Cristina Schiavi", todas "artistas con las cuales me referencio", indica a Télam.

En cambio, explica que "si me preguntan sobre mi obra en general la relación que sale es con el arte concreto, con el movimiento madí o incluso con las vanguardias rusas entre otras líneas históricas posibles. Pero si miro mi contexto, las veo a ellas, las admiro y siento cierta filiación. Por eso, la forma de relacionarse con el proyecto es tener en cuenta el espacio y la historia de la galería".

Artista, gestora cultural y curadora formada en la Universidad Nacional de Arte, la Universidad Nacional de Tres de Febrero y en la Universidad Nacional de San Martín, Ivanchevich sostiene sobre su práctica artística: "Vengo de la formación más convencional,del dibujo sobre papel y con los años, ese formato me empezó a quedar apretado y quise expandirlo. Siempre me interesó el espacio, la forma en que las cosas se relacionan. Por eso, a la hora de pensar en el proyecto para la galería del Centro Cultural Rojas, me detuve en su morfología, en sus desafíos, la idea de pasaje hacia el teatro (cuyo ingreso es por el espacio expositivo) y esas dos paredes enfrentadas", dice.

"Cuando uno entra ve a la derecha una gran pared de unos 35 metros, que al inicio exhibe de forma permanente un dibujo de gran formato de Siquier de 2016", una obra que condiciona las exposiciones.

"A la izquierda, lo que llamo ´arquitectura de conexión´, une las plantas bajas de dos edificios, a través de puertas, escaleras, ventanas. Es decir, hay un doble acceso, ya que la histórica galería está en Corrientes 2038, donde hoy funciona la fotogalería y en 2004 se anexa la actual galería de Corrientes 2040", explica.

Entonces, la elección del título responde "a marcar esos espacios de conexión y uso, que en general no se utilizan para exhibir, a la vez que deseaba recordar y destacar aspectos de la historia del Rojas", y de allí "surge la idea de señalar y señalizar", dice.

"La muestra es una gran instalación de sitio específico que une todos estos componentes", y que tiene en el subtítulo "Excusas geométricas" la hipótesis que plantea el uso de la geometría en tanto "herramienta en la obra", o bien "como ´excusa´ para hablar de otras cosas", refiere.

Sin embargo, en parte de las obras expuestas de marcos no convencionales o las instalaciones y el uso de ciertas materialidades, el conjunto parece estar la influencia de Luis "Yuyo" Noé, con quien trabaja en la Fundación Luis Felipe Noé, una relación sobre la que dice: "Noé es un artista que marca la escena, a quien adoro y cuya obra impacta la mirada. La vitalidad de su color es más maravillosa, la complejidad de sus planteos estéticos. El contagia mucha energía".

Ivanchevich (Buenos Aires, 1977), es artista, gestora cultural y curadora, y presidenta de la Fundación Luis Felipe Noé dedicada a difundir la obra y el pensamiento del artista. Como artista interdisciplinaria investiga la interrelación entre la imagen, el sonido y el espacio.

Creó el "Laboratorio Interdisciplinario de Arte" que fue presentado en el Museé des moulage, en Lyon (2012) y en la Universidad de Innsbruck (2012), en la Colección Fortabat (2014) y el Centro Cultural Conti, Buenos Aires (2015).

En 2020 fue invitada a la residencia artística Dimension Art Center Chongqing para realizar la instalación de sitio específico "Resiliencia" en la exposición "Local-internacional" que inauguró la Villa Artística 515 en la provincia de Sichuan, China.

"Señalización" podrá visitarse en el Espacio de Arte del Centro Cultural Rojas, Avenida Corrientes 2040 (Ciudad de Buenos Aires) de lunes a sábados de 10 a 20, con entrada gratuita.

