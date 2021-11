Dan a conocer a los 19 finalistas del Premio Nacional de Cuentos de Amor Silvina Ocampo

En una instancia que abrevió drásticamente las expectativas de los 2.449 escritores y escritoras que presentaron sus relatos para concursar por el Premio Nacional de Cuentos de Amor Silvina Ocampo "Amé dieciocho veces pero recuerdo sólo tres", se acaban de anunciar los 19 finalistas del certamen, que el próximo 3 de diciembre dará a conocer su veredicto final a partir de la decisión de un jurado integrado por Gabriela Cabezón Cámara, Cristian "Wachi" Molina y Cynthia Rimsky.

El concurso, organizado por el Museo del libro y de la lengua, la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura de la Nación, otorgará un primer premio de 100.000 pesos y dos segundos premios de 50.000 a tres historias inéditas que hablen del amor en todas sus expresiones, desde lo prohibido y platónico a lo transexual o intelectual.

La convocatoria para participar cerró el pasado 27 de agosto y ahora los organizadores del concurso difundieron la nómina de 19 finalistas, entre los que se cuentan "Cortaplumas" de Ezequiel Eduardo Villaroel, "El consultorio" de Rodolfo Omar Serio, "El hada verde" de Juan Manuel Burgos, "El ladrido de los perros por las noches" de Analía Fernández, "El patio de los árboles" de María Carolina Biscayart, "El sonido de los dados revolcándose" de María Zulema Lázaro, "Un re amague" de Belén Mentasti y "Una parte del levante" de Nicolás Daniel Guglielmone.

La lista se completa con "Falsas eternidades/Manual ceguera" de Márgara Noemí Averbach, "Flamenca" de María Cecilia Rodríguez, "Hasta que nos encuentren" de Marcelo Fabián Cutró, "Irse de esa manera" de Natalia Elisa Milocco, "La amistad" de Héctor Facundo D'Onofrio, "La noche tiene forma" de Francisco Sendra, "Miku" de María Paz Schechtel, "Orquídea" de Emilene Teresita Núñez Campos, "Pensamientos ajenos" de Ulises Salvador Cremonte, "Tigra" de Alejandra Ruth Toronchik y "Tren" de Silvana Noemí Liello.

El jurado, integrado por la escritora Gabriela Cabezón Cámara, la cronista y escritora chilena Cynthia Rimsky y el escritor, docente e investigador Cristian Wachi Molina, seleccionará algunos de los cuentos presentados para una antología que se publicará en un libro de la editorial de la Biblioteca Nacional.

"No es verdad que haya desaparecido el amor romántico: sólo ha pasado a la clandestinidad y desde ahí habla hasta por los codos", sostenía la escritora y directora del Museo del libro y de la lengua, María Moreno, desde el texto en el que invitaba a participar del concurso.

"El amor puede nacer en una letrina, en medio de una orgía, por wasap o en la cola del hisopado. Del miriñaque al barbijo, del velo a la sunga, en una celda estrecha o con distancia de protocolo, el corazón disparado sigue adelante más allá de la historia. El amor no siempre es más fuerte pero no para de contar. Y lo que cuenta no es privilegio de escritores y artistas: tode enamorade es capaz de adornar su lengua hasta volverla bella, imparable y desatada", decía la autora de "Contramarcha" en la convocatoria.

Los tres primeros premios y una mención de honor del concurso se anunciarán el viernes 3 de diciembre a las 18 en la Plaza Boris Spivacow del Museo del libro y de la lengua, Avenida Las Heras y Austria, con entrada libre y gratuita.

Con información de Télam