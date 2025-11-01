Así es Temporada de Pejerreyes, la nueva novela de Belén Longo.

La editorial Promesa lanzó Temporada de pejerreyes, la nueva novela de Belén Longo -autora que ganó el primer premio Futurock Novela por Donde mueren las mariposas- y que propone una historia que se desarrolla en el conurbano bonaerense, centrada en la vida de Gregorio, un herrero que lucha por mantener el orden, y Dolores, una joven que regresa a su pueblo natal tras la muerte de su padre. En diálogo con El Destape, la autora aborda los procesos de escritura de su nueva creación.

Temporada de pejerreyes es una novela que también puede ser leída como un libro de cuentos. ¿Por qué esa estructura?

- Fue una búsqueda intencional y tiene que ver con la idea de plantear la novela como un colectivo. Es una novela polifónica, porque trata de incorporar la trama a través de una pluralidad de voces. Lo que sucede sucede en un contexto de comunidad o de sujetos que pertenecen a distintos espacios físicos o territorios.

Arte de tapa de Temporada de pejerreyes, de Belén Longo.

¿Qué es lo más dificultoso de ese proceso en la escritura?

- Quizás lo más complejo fue trabajar con el duelo porque en ese punto me metí con algo biográfico dentro de toda la ficción de la novela. Yo atravesé un duelo en paralelo con la escritura de esta novela, algo que expresé en la mitad de la novela con todas las formas de narrativa un poco más versificadas y más rotas.

¿Duelo por la muerte de tu padre?

- Sí, mi papá. Falleció durante la pandemia.

¿Sentís que pudiste sanar a través de la escritura?

- Sí, la escritura siempre fue un lugar de refugio y de salvación.

Hace unos años ganaste un premio Futurock Novela y tengo el recuerdo de que fue una noticia resonante. ¿Eso ayudó a potenciar tu camino como escritora?

- Fue el primer concurso y lamentablemente la pandemia un poco apagó la difusión y la circularización que pudo haber tenido esa primera novela, que para mí fue una experiencia hermosa porque fue un gran empujón para dedicarme a la escritura. En el medio, entre lanzamientos, escribí otra novela y algunos cuentos. Además, pasa que el proceso de edición no es fácil hoy y somos muchos los que escribimos para los pocos espacios para publicar que hay.

Temporada de pejerreyes, de Belén Longo, puede conseguirse en librerías.