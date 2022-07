Cómo Sbaraglia terminó el secundario a través del plan FINES

"Terminé recibiendome de secundario a los cuarenta y pico de años", comentó el actor, que participó del programa ¿Qué me contás? de El Destape Radio.

El actor Leonardo Sbaraglia participó del programa ¿Qué me Contás? de El Destape Radio y contó que pudo terminar sus estudios secundarios a través del plan FINES, programa del Gobierno nacional, creado en 2009, para que adultos y adultos mayores puedan finalizar sus estudios secundarios.

Según recordó el actor, cuando trabajó en La Noche de Los Lápices estaba en cuarto año del secundario y Clave de Sol, a final de quinto. "Me quedaban dos materias: Física la pude rendir en diciembre, Química me la llevé, la dí mal y nunca más la pude rendir, porque laburaba en enero, febrero, marzo, hacíamos teatro", relató, añadiendo que le "quedó como un pendiente".

Años después, continuó, "fuí a Pura Quimica, el programa de Mex Urtizberea, y uno de los chicos de ahí, Juan Marconi, me dice '¿querés que te averigüe sobre el Plan Fines?'. Le dije que sí". Y relató: "Rendís una cierta cantidad de horas de esa materia, otra vez la tabla períodica y demás. Así que terminé recibiendome de secundario a los cuarenta y pico de años"

Respecto a su participación en la película La Noche de los Lápices, cuando tenía 15 años, tuvo que"faltar dos meses" al colegio. En cuanto a la realización del film, en 1986, apenas dos años después del fin de la dictadura cívico militar, Sbaraglia afirmó que había en el "total conciencia y ganas de participar." Y relató: "Para mí la película no fue a nivel profesional. Ahora, pensándolo en voz alta, me pregunto cuál era la pulsión, era de sanar algo a nivel histórico.

En el programa, conducido por Taty Almeida, Sbaraglia contó su historia desde sus infancia, sus inicios actorales y su trayectoria en la televisión y en el cine, tanto en Argentina como en España. En ese marco, justificó su decisión de volver a radicarse en el país. "Extrañaba algo de la identidad social", explicó.

"No me podía ir mejor de lo que me iba en España, pero extrañábamos. Mi hija nació en 2006, necesitábamos algo del compartir, con los abuelos, con los amigos. Es muy diferente como se cría de un país a otro, hay algo de ese compartir que no me imaginé en España", comentó

También comentó la experiencia de haber filmado con Robert De Niro. "Él me pareció un tipo muy simpático, encantador, con muchos recuerdos de Argentina", relató, añadiendo que el actor estadounidense "se sintió muy afín con cuestiones de acá"