Quién es el hijo de Justin Bieber: con quién lo tuvo

El cantante canadiense consolidó su vida familiar tras más de una década de éxitos en la industria musical

El nacimiento del hijo de Justin Bieber marcó un nuevo capítulo en la vida del cantante canadiense y su esposa Hailey Baldwin Bieber. La noticia fue celebrada en todo el mundo y rápidamente se convirtió en tendencia, ya que la pareja compartió algunos detalles en redes sociales, aunque mantuvo cierta reserva sobre la identidad del pequeño.

Justin Bieber y el inicio de su carrera internacional

Antes de convertirse en padre, Justin Bieber ya había logrado consolidarse como una de las estrellas pop más influyentes de la última década. Nacido en 1994 en Ontario, fue descubierto en 2008 por el productor Scooter Braun, quien lo introdujo en la industria musical. Su primer sencillo, One Time, lanzado en 2009 cuando tenía apenas 15 años, lo posicionó en los rankings internacionales y lo catapultó a la fama global. Desde entonces, Bieber construyó una carrera marcada por éxitos, giras mundiales y una fuerte conexión con sus seguidores.

Quién es Jack Blues, el hijo de Justin Bieber

En 2025, el artista y su esposa Hailey Baldwin Bieber anunciaron el nacimiento de su primer hijo, a quien llamaron Jack Blues Bieber. La pareja, casada desde 2018, compartió la noticia en redes sociales con una tierna imagen del pie del bebé y el mensaje: “Welcome home, Jack Blues”. La elección del nombre generó curiosidad entre fanáticos y medios, consolidando al pequeño como una figura pública desde su llegada.

El hijo de Justin Bieber nació tras seis años de matrimonio y fue presentado al mundo como un símbolo de unión para la pareja. Pese a la enorme atención mediática, tanto Justin como Hailey han optado por mantener un perfil bajo respecto a la vida del niño, compartiendo solo algunos instantes familiares en sus cuentas oficiales.

Hailey Baldwin Bieber y el rol de madre

Hailey Baldwin, modelo y fundadora de la marca de cosméticos Rhode, acompañó a su esposo en este nuevo proceso. Tras anunciar el embarazo en mayo con un emotivo video en el que lucía un vestido de encaje blanco, la pareja decidió renovar sus votos matrimoniales. Para ambos, la llegada de Jack Blues significó el inicio de una etapa más íntima, en la que la vida familiar tomó protagonismo frente a la exposición pública.

Justin Bieber y Hailey Baldwin celebraron la llegada de su primer hijo, Jack Blues, con un emotivo mensaje en redes sociales

El debut de Jack Blues en un video musical

La relación entre Justin y su hijo quedó plasmada en la música. Jack Blues participó en el videoclip de “Yukon”, una de las canciones del álbum SWAG. Bajo la dirección de Cole Bennett, el video fue grabado en España e Italia en un estilo en blanco y negro que refleja momentos familiares cotidianos, como paseos en bote y escenas de juego entre padre e hijo. Esta aparición mostró una faceta diferente del artista, combinando lo personal con lo artístico.

Un futuro bajo los reflectores

Aunque aún es pequeño, Jack Blues Bieber ya se convirtió en parte de la narrativa pública de su familia. Su nacimiento no solo representó un cambio en la vida personal del cantante, sino también en la manera en que el artista proyecta su imagen. El hijo de Justin Bieber es visto por muchos como el inicio de una nueva etapa para la pareja, donde la música, la intimidad y la familia conviven en equilibrio.