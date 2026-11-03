Premio Eduardo Falú: los ganadores del certamen que impulsa a las promesas del folklore

En el marco de la apertura del VII Congreso Nacional, la Academia Nacional del Folklore realizó la entrega de premios correspondiente al III Certamen Eduardo Falú de Intérpretes de Música de Raíz Folklórica. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Libertad, donde se reunieron referentes de la música nativa, autoridades del sector y una destacada grilla de espectáculos en vivo.

{{{htmlAmp}}}

Con el respaldo institucional y el auspicio de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), la Academia Nacional del Tango y Radio Nacional Folklórica, el certamen rinde tributo a la figura del legendario guitarrista y compositor salteño. Su meta central es impulsar a los nuevos talentos emergentes y visibilizar la labor de intérpretes consagrados para enriquecer el acervo cultural argentino.

El veredicto del jurado y la grilla de premiados de todo el país

La selección de las obras concursantes, presentadas bajo la modalidad de seudónimos, estuvo a cargo de un jurado de reconocidas trayectorias integrado por Laura Albarracín, Perla Aguirre y Aldi Balestra.

Durante el evento de premiación, el público presente disfrutó de las presentaciones del Trío Patriada, la interpretación solista de la ganadora del certamen y la actuación de Los Trovadores para el cierre de la jornada.

El podio de los galardonados quedó conformado por representantes de diversas provincias:

1° Premio: Florencia Suárez (Quilmes, provincia de Buenos Aires).

Florencia Suárez (Quilmes, provincia de Buenos Aires). 2° Premio: Daniel Mariatti (Rufino, Santa Fe).

Daniel Mariatti (Rufino, Santa Fe). 3° Premio: Camila Pino (Bell Ville, Córdoba).

Camila Pino (Bell Ville, Córdoba). 4° Premio: VocalCanto (San Nicolás, provincia de Buenos Aires).

VocalCanto (San Nicolás, provincia de Buenos Aires). 5° Premio: Vuela Chiringa (Ciudad de Buenos Aires).

La cantante Florencia Suárez, de Quilmes, obtuvo el primer premio del certamen en honor a Eduardo Falú.

6° Premio: Marivá Vanina Fernández (San Rafael, Mendoza).

Marivá Vanina Fernández (San Rafael, Mendoza). 7° Premio: Walter Cisneros (Río Cuarto, Córdoba).

Walter Cisneros (Río Cuarto, Córdoba). 8° Premio: Soles y Lunas (Ciudad de Santiago del Estero).

Soles y Lunas (Ciudad de Santiago del Estero). 9° Premio: Cecilia Gauna (La Lucila, provincia de Buenos Aires).

Cecilia Gauna (La Lucila, provincia de Buenos Aires). 10° Premio: Dúo Cecchi Palazzo (Vicente López y Chivilcoy, provincia de Buenos Aires).

La emoción de la ganadora en sus redes sociales

Tras recibir el galardón principal de manos del reconocido músico y compositor José Luis Castiñeira de Dios, la cantante bonaerense Florencia Suárez expresó su gratitud a través de un sentido mensaje en redes sociales dedicado a la organización, a las entidades intervinientes y a sus colegas: "Gracias a tod@s los premiados que de distintas regiones de nuestro país siguen aportando desde sus composiciones e interpretaciones a nuestro inmenso cancionero folklórico".

Luego, la intérprete quilmeña, destacó el acompañamiento de su entorno y en especial el del guitarrista Martín Mansilla, con quien compartió el escenario en vivo durante la ceremonia para interpretar "Soledad de Catamarca", obra perteneciente a Julio Lacarra.

"Gracias a mi compañero Martín Mansilla por ser parte de este premio, autor de la música de una de las obras y acompañarme en vivo en guitarra. Gracias a mi hermano Francisco Suárez por el apoyo incondicional de siempre y registrar algunos de esos momentos", cerró.

Qué es la Academia Nacional del Folklore y cuál es su misión

Fundada en 2007 por iniciativa de Antonio Rodríguez Villar con el objetivo de rescatar y proteger los reservorios culturales de las provincias, la institución fue incorporada formalmente al régimen de academias nacionales mediante la Ley Nacional N° 26.943 en 2014.

Dedicada a la investigación, salvaguardia, fomento y difusión del patrimonio tradicional, artístico y científico de la Argentina, la entidad es presidida por destacadas personalidades de la música popular.

En su agenda regular sobresalen la organización de congresos nacionales de debate federal, talleres formativos, ciclos de conferencias y la puesta en marcha de "Folklopedia", una plataforma digital colaborativa orientada a recopilar contenidos sobre tradiciones, gastronomía, expresiones artísticas, flora y fauna regional.