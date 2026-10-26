Breaking Bad se consolidó como una de las series más emblemáticas del siglo XXI, ganándose el aplauso de la crítica y el cariño del público. La trama gira en torno a Walter White, un profesor de química diagnosticado con cáncer de pulmón terminal, que decide fabricar y vender metanfetaminas junto a un exalumno. A pesar de su éxito global, pocos espectadores se dieron cuenta de un detalle muy particular: en uno de los capítulos, suena una canción de José “El Pampa” Larralde, el reconocido folclorista argentino.

{{{htmlAmp}}}

Esta curiosidad salió a la luz luego de que Hebert Coello, un usuario de YouTube, compartiera una entrevista exclusiva al músico, donde recordó el momento en que su tema “Quimey Neuquén” apareció en la serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul entre 2008 y 2013.

“Justo en el último capítulo, cuando lo matan al profesor este (el personaje Walter White), aparezco yo cantando ‘Quimey Neuquén’. Y yo digo, ‘qué tiene que ver en el norte de México ‘Quimey Neuquén’...’”, cuestionó Larralde, con cierto asombro.

Aunque la inclusión de su música fue una alegría para el folclorista, confesó que no recibió ninguna remuneración por ello: “No cobré un mango... no me dieron un mango por eso”. Además, expresó su sorpresa por la falta de convenio entre Argentina y Estados Unidos para estos casos: “Dicen que acá no hay convenio con Estados Unidos... qué raro, ¿no?”, agregó el intérprete de “Grito changa”.

Las revelaciones de Larralde

La escena en la que aparece Walter White con “Quimey Neuquén” de fondo se viralizó en YouTube años atrás, generando orgullo entre los argentinos. Varios usuarios destacaron la elección musical y la atmósfera que creó en la serie. Uno de ellos escribió: “No lo podía creer cuando empezó a sonar don José Larralde. Increíble la producción de la serie, cómo fueron capaces de bucear en lo más profundo del folclore latinoamericano y encontrar la canción justa”.

El destacado cantautor argentino José Larralde es una de las figuras más representativas del canto popular y criollo.

Los comentarios en redes no tardaron en llegar con elogios para el músico. Qué hermoso momento de la serie, cuando escuché la voz de este grande... Maestro”, “No podían elegir mejor música, tremenda atmósfera. Grande Larralde” y “¡Qué orgullo, que en mi serie favorita suene una canción de mi querida Provincia! ¡Vamos Neuquén!”, fueron algunas de las expresiones de admiración.

En la entrevista, José Larralde también habló sobre su estado de salud actual, mencionando que se recupera de una caída que le lastimó el brazo. Además, no esquivó la realidad económica que atraviesa, admitiendo: “Estoy como está todo el mundo, sin laburo, rascando el fondo de la olla porque viene duro”. Contó que sus hijos, que trabajan de forma independiente, también enfrentan dificultades similares.

Para cerrar, el folclorista reflexionó sobre la situación del país y envió un mensaje esperanzador: “Esperamos que nos recuperemos del todo... que se acomode todo un poco, que nos dejemos de joder, parecemos enemigos...”. Un llamado a la unidad en tiempos complicados, que suma otra dimensión a la historia detrás de la inesperada aparición de su música en una de las series más reconocidas del mundo.