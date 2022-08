El inesperado video de Walter White bailando Despechá, de Rosalía

Un video viral mostró a Walter White, el profesor de química devenido en narcotraficante que interpretó Bryan Cranston en Breaking Bad, bailando al ritmo de Despechá, de la artista Rosalía.

Tras el emocionante capítulo final de Better Call Saul, la serie que amplió el universo de la icónica serie Breaking Bad de la mano del abogado Saul Goodman, se viralizó en Twitter un chistoso video de Walter White -el personaje interpretado por el actor Bryan Cranston- bailando al ritmo de Despechá, de Rosalía.

El video que despertó la locura en las redes sociales y no tardó en viralizarse tiene como protagonista a Walter White, el recordado profesor de química devenido en narcotraficante, improvisando una coreografía de la canción de la artista española. Sin embargo, el actor que dio vida al personaje no es el que danza frente a cámara, sino que se trata de un 'tiktoker' imitador casi idéntico a él.

El usuario de TikTok @mr__heisenberg acumula más de un millón de seguidores en la plataforma gracias a su enorme parecido a Cranston. El pasado 22 de agosto, este doble cuya verdadera identidad es desconocida por el momento, subió un vídeo en el que bailaba mientras hacía un playback de Despechá. Puro en mano y caracterizado como Heisenberg, su seña de identidad en la red social, este falso Walter White se mueve al ritmo del último single de Rosalía.

En menos de 24 horas, el 'tiktok' no solo cuenta con más de 2,4 millones de visualizaciones y 215.000 'me gusta', sino que además se extendió a otras redes sociales ganándose la etiqueta de 'éxito viral' y abriendo un interesante debate. En Twitter, una de las plataformas en las que más se compartió el vídeo, los usuarios no dudaron en discutir acerca de si se trata de un 'deepfake' o de si realmente el tiktoker es tan parecido a Cranston como luce en sus publicaciones.

Así fue la vuelta de Walter White y Jesse Pinkman a la televisión

Los fans de Breaking Bad que quieran volver a reencontrarse con el verdadero Heisenberg, acompañado por su compinche, Jesse Pinkman, pueden hacerlo en el emblemático final de Better Call Saul. Y es que, además de despedir el spinoff de Breaking Bad protagonizado por Bob Odenkirk, el episodio 6x11 cuenta con un cameo de Bryan Cranston y Aaron Paul en el que se extiende una escena que ya pudo verse en la serie original.