Jimmy Kimmel volvió a la TV: qué chiste le hizo a Trump y cuál fue la respuesta del presidente.

Jimmy Kimmel regresó a la conducción de su late night show en ABC, medio de comunicación que pertenece a Disney, desde su inesperada suspensión del canal por sus dichos sobre el asesinato del republicano Charlie Kirk. El acto de censura que despertó la solidaridad de muchas figuras de Hollywood hizo que el conductor vuelva al aire, pero el presidente Donald Trump contraatacó con una fuerte amenaza.

El despido de Kimmel, que luego se transformó en una suspensión por tiempo indefinido, recibió el repudio de numerosas figuras del espectáculo estadounidense, quienes también se unieron para pedir por la libertad de expresión. Incluso, muchos de ellos promovieron cancelar sus suscripciones a Disney+ como forma de protesta. Finalmente, el martes 23 de septiembre el programa volvió a emitirse por la señal y Jimmy Kimmel pronunció un duro editorial, con una burla sobre las recientes declaraciones de Donald Trump que vincula al autismo con el consumo de paracetamol en embarazadas: "No sé quién tuvo unas 48 horas más raras, si yo o el director ejecutivo de Tylenol".

En su discurso, agradeció a todos los demás conductores que se solidarizaron con él y pidieron su reincorporación. Entre ellos: Stephen Colbert, John Oliver, Conan O’Brien, James Corden, Jay Leno, Howard Stern y David Letterman. “Quizás de forma extraña, quiero agradecer a las personas que no apoyan mi programa, mis creencias, pero que apoyan mi derecho a compartir mis creencias de todos modos”, sumó también en el saludo a Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, e incluso el republicano Ted Cruz. “Aunque no estoy de acuerdo con muchas de esas personas en la mayoría de los temas, e incluso algunas de las cosas que dicen me dan ganas de vomitar, fueron muy valientes al hablar en contra de esta administración. Lo hicieron y merecen crédito por ello”, agregó.

"Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello", explicó. "Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones, se trataba de una persona profundamente perturbada. Eso era realmente lo contrario de lo que intentaba transmitir, pero a algunos les pareció inoportuno o poco claro, o quizás ambas cosas, y para quienes creen que sí señalé a alguien, entiendo por qué están molestos", agregó.

"Si la situación hubiera sido al revés, es muy probable que yo hubiera sentido lo mismo. No creo que el asesino que disparó a Charlie Kirk represente a nadie, era una persona enferma que creía que la violencia era la solución, y no lo es. Este programa no es importante, lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como este", cerró.

La furia de Donald Trump tras el regreso de Jimmy Kimmel al aire

"Que se pudra en su mal rating", lanzó el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de Truth Social tras el regreso de Jimmy Kimmel a ABC. "No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo. ¡La Casa Blanca fue informada por ABC de que su programa estaba cancelado! Algo pasó entre entonces y ahora porque su audiencia se FUE, y su 'talento' nunca estuvo allí. ¿Por qué querrían traer de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone a la cadena en peligro transmitiendo un 99% de basura demócrata positiva?", sumó.

Por último, Trump amenazó a la cadena con realizarle un juicio a Disney: "Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto. Veamos cómo nos va. La última vez que fui contra ellos, me dieron US$16.000.000. Esta parece aún más lucrativa".