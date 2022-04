Benedict Cumberbatch aloja refugiados ucranianos en su casa

El actor que encarna a Doctor Strange en la franquicia de Marvel sentó firme posición en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Benedict Cumberbatch se pronunció públicamente en reiteradas ocasiones a favor de Ucrania e incluso sacó una bandera del país durante una intervención en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara el pasado marzo. El compromiso del actor que interpreta a Doctor Strange en el Universo Marvel es tal que acogerá en su hogar a una familia de refugiados ucranianos.

El intérprete confirmó a Sky News que varios ucranianos que huyeron del país están de camino hacia su casa. "Han logrado salir de Ucrania, estoy monitoreando su progreso todos los días", declaró. "Lamentablemente, están en tratamiento médico. Decir algo más sobre eso sería una invasión de su privacidad, y decir demasiado sobre cuándo vienen y cómo lo manejaré invadiría la mía. Quiero darles estabilidad después de la agitación que han experimentado, y eso ocurrirá en mi casa", agregó.

Cumberbatch también reveló que está ayudando a otros refugiados que huyen de Ucrania para cubrir el coste de su vivienda en Reino Unido. "He estado tratando de ayudar financieramente en un par de casos", puntualizó. El artista ya animó a sus compañeros de Hollywood a colaborar y en los premios BAFTA pidió donaciones e instó a los políticos de Reino Unido a crear algún tipo de instalación para refugiados. "Necesitamos presionar a nuestros políticos para que sigan creando algún tipo de refugio aquí para las personas que sufren", dijo.

"Todos deben hacer todo lo que puedan. Creo que hoy ya se ha dado a conocer la noticia de que ha habido un número récord de personas que se ofrecen como voluntarias para llevar a estas personas a sus hogares. Espero ser parte de eso yo mismo", agregó la estrella de Doctor Strange en el multiverso de la locura, cinta que llega a los cines el 5 de mayo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness estará dirigida por Sam Raimi, creador de la trilogía original de Spider-Man y su elenco lo completan Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Michael Stuhlbarg, Xochitl Gómez, Soo Cole, Patrick Stewart, Bruce Campbell y Tony McCarthy.