La historia del Chantecler, un sitio icónico del tango que pisó Gardel y terminó hecho escombros

En el mapa de la noche porteña de la primera mitad del siglo XX, la arteria Paraná al 440, entre Corrientes y Lavalle, albergó un templo mítico de la bohemia local. Pegado al Teatro Comedia, el cabaret Chantecler abrió en diciembre de 1924 para transformarse en el centro neurálgico del espectáculo, la política y la cultura del tango hasta su demolición.

{{{htmlAmp}}}

El establecimiento fue fundado por Amadeo Garesio, un empresario de origen corso, junto a su pareja Giovanna Ritana, una ex cantante lírica italiana que había arribado al país con la compañía de Enrico Caruso. En la escena porteña, Ritana adoptó el seudónimo de Madame Jeanne y asumió el manejo operativo del recinto frente a los continuos viajes de Garesio a Europa.

El rótulo del local provenía del término francés chanter clair («cantar claro»), aunque durante un período mutó a Vieux Paris antes de recuperar su denominación original. Madame Jeanne se afianzó como una figura de gran poder en la nocturnidad, rodeada de custodios y lujos.

Diversos historiadores de la música ciudadana vinculan a la administradora con un romance secreto con Carlos Gardel. De acuerdo con esa reconstrucción, dicho vínculo habría desencadenado el ataque a tiros que sufrió el cantor en la madrugada del 11 de diciembre de 1915 —cuando cumplía 25 años—, dejándole un proyectil alojado en el pulmón durante el resto de su vida. El conflicto requirió la mediación de allegados al dirigente político Alberto Barceló.

Pistas, palcos privados y el "Rey del Compás"

El diseño del inmueble destacaba por su infraestructura: contaba con tres pistas de baile, una piscina iluminada mediante reflectores y palcos con cortinados tupidos que resguardaban la privacidad de empresarios, militares, policías y referentes políticos. Sus veladas solían extenderse hasta el amanecer.

Durante sus décadas de esplendor (1930 y 1940), por su escenario desfilaron las agrupaciones de Carlos Di Sarli, Carlos Marcucci, Ángel D’Agostino y Héctor Varela. No obstante, la figura emblemática de la casa fue Juan D’Arienzo:

El nacimiento del ritmo: A mediados de los años 30, la incorporación del joven pianista Rodolfo Biagi aportó un pulso acelerado y marcación rítmica que renovó la dinámica del baile.

Consagración: El animador del recinto, apodado el Príncipe Cubano , bautizó en ese escenario a D’Arienzo como el «Rey del Compás».

Debut de figuras: En ese escenario debutó con 16 años el intérprete Roberto Rufino, mientras que años más tarde el locutor Cacho Fontana dio sus primeros pasos como presentador nocturno.

El histórico cabaret Chantecler donde brilló Juan D'Arienzo fue demolido en 1959.

El declive del género y el legado poético

Hacia finales de los años 50, la masificación de la televisión, los cambios en los hábitos de consumo y el paulatino repliegue del tango frente a otras expresiones musicales aceleraron la caída del público habitual. Tras la venta del inmueble por parte de sus dueños, la estructura terminó demolida hacia 1960.

La desaparición física del edificio no impidió su permanencia en el imaginario popular. El poeta Enrique Cadícamo, asistente frecuente del recinto, inmortalizó la despedida en la letra del tango Adiós Chantecler. Décadas más tarde, la bailarina y coreógrafa Mora Godoy adaptó esa historia de pasiones y leyendas en la producción teatral Chantecler Tango.