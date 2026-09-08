Tiene más de 140 años en Buenos Aires, enamoró a la realeza española y sigue sirviendo el postre favorito de Gardel

La Confitería Las Violetas abrió sus puertas el 21 de septiembre de 1884 en la esquina de las avenidas Rivadavia y Medrano.

Inaugurada el 21 de septiembre de 1884, la confitería Las Violetas en Villa Urquiza es un verdadero tesoro porteño que conserva intacto su encanto original. En sus comienzos, el entonces ministro Carlos Pellegrini, futuro presidente, llegó hasta allí en un tranvía especialmente dispuesto para la ocasión, acompañado por un selecto grupo de allegados, lo que ya marcó la importancia del lugar para la élite de la ciudad.

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Al cruzar la puerta de vidrios curvos de este histórico local, se accede a un ambiente que parece detenido en el tiempo. Sus 80 metros cuadrados de vitrales, las mesas de mármol y el aroma a café recién hecho crean una atmósfera única que resistió modas, cierres y hasta dictaduras. Este rincón de Buenos Aires, que comenzó como un cantero de violetas en la ochava del edificio, fue testigo del crecimiento de la ciudad y de su expansión hacia el oeste.

Fue en la década de 1920 cuando Las Violetas alcanzó su esplendor con una remodelación que incorporó boiserie de caoba, pisos de mármol italiano y arañas de bronce con caireles de cristal tallados a mano. Las mesas y la barra, revestidas en mármol de Carrara, aún son las originales, y los vitrales, obra del pintor catalán Antonio Estruch, cubren 80 metros cuadrados del salón, convirtiéndolo en un ícono visual de la casa.

Este lugar no solo fue escenario de meriendas, sino también de encuentros de figuras emblemáticas como Alfonsina Storni, Roberto Arlt y la cantora Azucena Maizani. Durante el Centenario de 1910, la Infanta Isabel de Borbón, tía del rey Alfonso XIII, visitó la confitería, sumando un capítulo más a su rica historia.

Quizás la imagen más recordada es la de Carlos Gardel junto a su amigo Irineo Leguisamo, el jockey uruguayo que dominó el turf rioplatense. De esa amistad nació el famoso postre Leguisamo, una bomba dulce que combina pionono, dulce de leche, merengue, marrón glacé y otros ingredientes que lo convirtieron en un símbolo de la Buenos Aires elegante y tanguera de principios del siglo XX.

Carlos Gardel e Irineo Leguisamo eran amigos inseparables y son la imagen más representativa de la hermandad entre el turf y el tango.

El menú actual sigue fiel a la tradición de una merienda abundante, con el clásico té María Callas que ofrece sándwiches de miga, chips de jamón y queso, fosforitos y porciones de tortas como Balcarce, Selva Negra y mousse de chocolate con frutillas. Además, la "degustación María Callas para llevar" cuesta 64 mil pesos e incluye budines, masas finas y pan dulce.

Reconocimiento al icónico lugar porteño

Las Violetas también fue escenario de películas emblemáticas y tuvo un rol silencioso pero crucial durante la última dictadura, cuando las Abuelas de Plaza de Mayo usaron su salón para reunirse clandestinamente, simulando festejos mientras buscaban a sus nietos desaparecidos.

Tras cerrar en 1998, la Legislatura porteña la declaró área de protección histórica, y luego de una restauración minuciosa que duró seis meses, reabrió en 2001 sin modificar ni un solo detalle original. En 2024, al cumplir 140 años, recibió una placa conmemorativa que celebra su legado cultural.

La carta ofrece una amplia variedad de tortas y delicias artesanales, con precios que van desde 3.500 pesos por alfajores hasta 44.000 pesos por porciones de tortas clásicas. También se pueden disfrutar sándwiches de miga triples para un almuerzo rápido, con opciones desde 3.500 hasta 6.800 pesos.

Las Violetas abre todos los días desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, y los fines de semana la fila para entrar se convirtió en parte del ritual, tan indispensable como el propio té. Un lugar que no solo ofrece sabores, sino también un viaje en el tiempo por la historia porteña y sus personajes más emblemáticos.