"Rey y conquistador", serie de HBO Max.

Rey y conquistador es una serie dramática, histórica y épica, estrenada el 24 de agosto de 2025. Su narrativa gira en torno al año 1066, cuando Harold Godwinson, conde de Wessex, y William, duque de Normandía, antiguos aliados, terminan enfrentados por la corona de Inglaterra en la Batalla de Hastings. Esta nueva historia se encuentra disponible en HBO Max y promete mucha acción al estilo medieval, comparada con las icónicas sagas de "Juego de tronos" y "Vikingos".

Reparto y personajes principales

James Norton interpreta a Harold Godwinson, conde de Wessex, uno de los protagonistas centrales: un personaje complejo que empieza como aliado de William, sin pretensiones legítimas al trono, y cuyos conflictos internos, ambición, lealtades y decisiones lo empujan hacia el choque bélico que definirá el futuro de Inglaterra.

James Norton, como Harold Godwinson.

Nikolaj Coster-Waldau da vida a William, duque de Normandía, el otro pilar del duelo: inicialmente aliado, parte de una dinastía con sus propios intereses, y que también tiene su propia visión del poder, legado y destino. Coster-Waldau también es productor ejecutivo y dirige al menos un episodio.

Nikolaj Coster-Waldau, como William.

Emily Beecham interpreta a Edith Swan-neck, quien es compañera de Harold. Su papel aporta la dimensión familiar y personal del protagonista.

Emily Beecham, como Edith.

Eddie Marsan hace del rey Edward, cuya muerte sin heredero legitimo desencadena las tensiones sucesorias que dan inicio al conflicto.

Eddie Marsan, como rey Edward

Clémence Poésy como Matilda, esposa de William, figura que aporta contrapunto íntimo al conde William.

Clémence Poésy, como Matilda.

Juliet Stevenson encarna a Lady Emma, personaje estratégico del entorno de Harold y de la corte inglesa; juega un papel importante en las intrigas de poder, manipulando (o al menos influyendo) tras bambalinas.

Juliet Stevenson, como Lady Emma.

Jean-Marc Barr es el rey Henry de Francia, quien representa una de las potencias externas que tienen intereses en lo que ocurre en Inglaterra y Normandía, aportando tensión geopolítica al relato.

Jean-Marc Barr, como Henry I de Francia.

Otros miembros destacados del reparto incluyen a Luther Ford como Tostig, hermano de Harold; Geoff Bell interpreta a Godwin; Elliot Cowan como Sweyn; Bo Bragason como la reina Gunhild; Bjarne Henriksen como el conde Siward; Oliver Masucci como Baldwin; Clare Holman como Gytha; Ines H. Asserson interpreta a Judith; Sveinn Ólafur Gunnarsson es Hardrada, otro jugador clave en las tensiones vikingas e invasiones que rodean el contexto del siglo XI.

La serie no solo se concentra en las batallas, sino que dedica bastante atención a cómo se construyen las lealtades y traiciones: tanto la lealtad familiar como la de vasallaje, los lazos matrimoniales, las alianzas políticas entre dinastías, y cómo las ambiciones personales chocan con deberes tradicionales. Personajes como Lady Emma o las esposas Edith y Matilda funcionan como polos emocionales y estratégicos, ya que muchos movimientos de poder se deciden no solo en los campos de batalla sino en cortes, acuerdos y conflictos internos de cada casa.