The Paper combina humor, crítica social y una mirada empática sobre los trabajadores que buscan darle sentido a su labor en tiempos difíciles.

La plataforma HBO Max confirmó la fecha de estreno en Latinoamérica de la serie The Paper, el spin-off de The Office.

Creada por Greg Daniels junto a Michael Koman, quienes adopta una vez más la modalidad de mockumentary (falso documental), narra las historias ocurridas en el periódico en declive Toledo Truth‑Teller de Toledo, Ohio.

"Un periódico local tiene algo hermoso: gente con vocación, pero sin recursos. Están tratando de hacer algo importante, incluso cuando el mundo parece no escucharlos”, señaló Daniels a The A.V. Club al explicar la elección del nuevo escenario.

Protagonizada por Domhnall Gleeson, quien interpreta a Ned Sampson, el recién asignado editor en jefe del Toledo Truth‑Teller, se suma también Sabrina Impacciatore, como Esmeralda Grand, directora editorial, de carácter fuerte.

Otros miembros del reparto sobresalientes son Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Ramona Young, Alex Edelman y Tim Key, entre otros.

De qué se trata The Paper, el spin-off de The Office

La serie se desarrolla en Toledo, Ohio, donde un histórico diario local, el Toledo Truth-Teller, lucha por sobrevivir en plena crisis del periodismo impreso.

El punto de partida será entonces la llegada de un nuevo editor (interpretado por Domhnall Gleeson), quien intenta revivir el sello, reclutando a un equipo de reporteros voluntarios.

"A medida que avanza la serie, encuentra su propia identidad y se vuelve mucho más divertida en el proceso", señaló el crítico Nick Levine en Nme.

Greg Daniels explicó que el foco no es la nostalgia, sino explorar “gente subestimada haciendo cosas que importan”.

Estrenada el 4 de septiembre por Peacock en Estados Unidos, la serie ya fue renovada para una segunda temporada.

Dónde ver The Paper, el spin-off de The Office

The Paper se estrenará en América Latina el 18 de septiembre en HBO Max, con un lanzamiento de dos episodios iniciales y luego estrenos semanales de a dos capítulos cada jueves.

Ficha técnica de The Paper