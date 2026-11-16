Hayley Williams de Paramore le dedicó una canción a las víctimas del lesbicidio de Barracas: "Justicia"

Hayley Williams protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su presentación en el Estadio Malvinas Argentinas al dedicar parte de su espectáculo a las víctimas del ataque ocurrido en el barrio porteño de Barracas. La cantante de Paramore detuvo la dinámica del concierto para visibilizar el crimen de odio frente a miles de espectadores y reafirmó su histórico compromiso con las causas sociales y los derechos del colectivo LGBTIQ+.
"Justicia por Andrea, Sofía, Pamela y Mercedes", expresó la cantante ante el aplauso cerrado del público antes de dar inicio a la interpretación de True Believer. La elección de la pieza aportó una carga simbólica profunda al homenaje, pues la letra de la canción aborda la pérdida, la memoria y la resistencia frente a la injusticia y la hipocresía social con versos como "Soy la que aún ama tu fantasma, reanimaré tus huesos con mi creencia".
El recinto de La Paternal acompañó el gesto con un clima de respeto y emoción que marcó el pulso de toda la velada, ya que el reclamo de la artista remite al ataque perpetrado el 6 de mayo de 2024 en una pensión del barrio de Barracas, donde dormían cuatro mujeres lesbianas. Un hombre identificado como Justo Fernando Barrientos es el único acusado de arrojar un elemento incendiario dentro de la habitación que compartían y provocar un incendio de extrema gravedad.
MÁS INFO
Pamela Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante fallecieron como consecuencia de las severas quemaduras sufridas durante la agresión. Sofía Castro Riglos logró sobrevivir al ataque y desde entonces interviene en la causa judicial como querellante para exigir el esclarecimiento y la condena correspondiente por el crimen.
Letra completa de la canción True Believer de Hayley Williams
Los turistas tropiezan por Broadway
Cumberland sigue reclamando cadáveres
Todos nuestros mejores recuerdos
Fueron comprados y luego convertidos en apartamentos
El club con todos los espectáculos increíbles
Ahora solo es un Domino's con colores grises
Las iglesias se llenan cada domingo, ávida mañana de domingo
Tienda de regalos en el vestíbulo
Actúa como si Dios no estuviera mirando
Mata el alma, obtén ganancias
¿Qué sigue vivo? El sur de Gotham
Soy la que aún ama tu fantasma
Reanimaré tus huesos
Con mi creencia
Soy la que aún ama tu fantasma
Rеanimaré tus huesos
Porque soy una verdadеra creyente
Colocaron cercas de alambre debajo de los puentes más grandes
Posan en tarjetas navideñas con armas tan grandes como todos los niños
Dicen que Jesús es el camino pero luego le dieron una cara blanca
Para no tener que rezarle a alguien que consideran inferior a ellos
El Sur no volverá a levantarse
Hasta que pague por cada pecado
Fruta extraña, difícil negociación
Hasta las raíces, Sur de Gotham