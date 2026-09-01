"Hay Rada para rato": la familia de Ruben reveló que el cantante dejó más de 10 discos inéditos

Rubén Rada murió el pasado miércoles 26 de agosto, a sus 83 años, después de permanecer internado varias semanas por un cuadro de neumonía. Su muerte sacudió a la música latinoamericana, pero lejos de quedar un vacío, la familia del cantante reveló que quedaron más de 10 discos del "Negro" sin publicar.

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La confirmación llegó por parte de la hija de cantante, Julieta Rada, quien compartió en redes sociales un emotivo mensaje de despedida a su padre y dio la gran noticia para los fans. “Mi papá es inmortal. Su música va a seguir sonando a lo largo de los años. Y les puedo asegurar que dejó más de 10 discos por sacar”, aseguró en el posteo.

Si bien no reveló cuándo podría publicarse el nuevo material, intentó dejar tranquilos a los fans del ícono del candombe en toda Latinoamérica: "Hay Rada para rato”, aseguró.

El músico tenía una carrera todavía activa, a finales del 2025 se había presentado en Argentina y tenía una serie de conciertos programados para este año en el Auditorio Nacional Adela Reta en Montevideo.

Qué dijo la hija de Rubén Rada en el mensaje de despedida a su padre

Julieta compartió un posteo en su cuenta de Instagram este martes 1 de septiembre donde expresó su tristeza. "Me tocó despedirme de mi papá. Si bien sabía que en algún momento este día iba a llegar, una parte de mí lo creía inmortal. Sin dudas un distinto, un genio, esas personas que están tocadas por la varita mágica. Supo transmitirle alegría a la gente con su música, con su carisma, y logró un sentimiento de unión que nunca había visto por otra persona", apuntó.

En ese sentido, le agradeció al público por haber acompañado a la familia tras la lamentable pérdida y por los mensajes que recibieron. "Gracias por los emotivos homenajes, los tambores en las calles, la interminable fila en el palacio, por el recorrido al Norte, donde la gente se paraba en las calles con banderas y aplaudía, durante todo el camino. Los camarógrafos llorando y las casas con la música de papá a todo volumen. Después, abrir las redes por inercia y ver todo estallado de recuerdos de papá. Fue una muestra de cariño y reconocimiento difícil de alcanzar", manifestó.

Y remarcó: "Gracias de nuevo a todas las personas que se vieron atravesadas por el amor que generó mi papá. Un tipo que no tuvo ejemplo de padre y terminó siendo el papá de un país entero y más también!". "Yo estoy tranquila porque no me quedó nada pendiente con él. Siempre le dije todo lo que lo amaba, que era el mejor papá del mundo y mi ídolo máximo. Y hasta tuve el privilegio de compartir la música con él", explicó.

Y destacó sobre su padre: "Nada fácil para un artista reunir todas estas condiciones: ser un genio creativo, un ícono y ser querido por su familia y toda su gente". "Te amamos papá", concluyó.