El último adiós a Rubén Rada: así fue el masivo velorio del músico uruguayo

El último adiós a Rubén "El Negro" Rada comenzó este jueves a las 14 horas en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo uruguayo, y se extenderá hasta las 21 horas, en el marco de un día de duelo nacional. La despedida fue masiva y se replicó en las calles de Montevideo, donde distintos grupos de personas salieron a las calles con tambores para acompañar al músico.

El artista murió el miércoles, a los 83 años, tras permanecer internado durante tres semanas por una neumonía bilateral y sus complicaciones. Desde primeras horas del jueves, miles de personas se congregaron en el Palacio Legislativo, formaron una fila y se acercaron hasta pocos centímetros del féretro para dejar una flor o algún recuerdo. Los seres queridos del artista permanecieron en el lugar durante toda la jornada, en medio de coronas de flores.

El presidente Yamandú Orsi, por su parte, decretó duelo nacional. "Quería que lo recordáramos de cierta forma y no de otra, así que habrá que moverse", expresó el mandatario, en referencia a Muriendo de plena, uno de los hits del músico uruguayo donde expresa su deseo de ser velado sin pena, sino bailando.

Durante la jornada se hicieron presentes distintos funcionarios políticos y artistas, entre ellos la exvicepresidenta Lucía Topolansky, Ricardo Mollo, Natalia Oreiro, León Gieco y Dante Spinetta. Los familiares del músico llegaron desde el inicio de la jornada, y uno de los momentos más emotivos se dio cuando la senadora Blanca Rodríguez recibió en el lugar a Julieta Rada, hija del artista.

Además del velorio oficial, muchos seguidores no esperaron a los actos formales y se organizaron a través de las redes sociales para reunirse en distintos puntos de Montevideo, especialmente en las zonas de Minas e Islas de Flores, y en los barrios Sur y Palermo, dos zonas históricamente ligadas a la vida del cantautor. En esos barrios, comparsas improvisadas, cantos y candombes se extendieron hasta la madrugada.

Cómo y cuándo será el sepelio

La familia del músico informó que el sepelio se realizará este viernes 28 de agosto, con un cortejo que partirá a las 11 horas desde la esquina de Isla de Flores y Santiago de Chile hacia el Cementerio del Norte, donde finalmente descansarán sus restos.