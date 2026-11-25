El universo cinematográfico inspirado en las novelas de J.K. Rowling es una de las franquicias más extensas y populares del cine moderno. Con un total de once largometrajes divididos en dos grandes bloques narrativos: las ocho películas centradas en el joven mago Harry Potter y la trilogía de precuelas ambientada décadas antes, la saga abarca distintos momentos históricos del mundo mágico. Para realizar una maratón que siga la línea temporal interna de los acontecimientos, es necesario reordenar sin imporatar las fechas de llegada a las salas de cine.

{{{htmlAmp}}}

Newton Scamander, protagonista de "Animales Fantásticos", del mundo Harry Potter. (Crédito de foto: Warner Bros.)

El orden cronológico de las películas de "Harry Potter" y "Animales fantásticos"

Esta secuencia implica empezar por la trilogía de Animales fantásticos, cuya trama transcurre unos setenta años antes de la llegada de Harry Potter a Hogwarts, trasladando la acción inicialmente a la etapa juvenil de Albus Dumbledore. Recién después de completar esos tres filmes se pasa a la saga principal de Harry Potter, lo que permite observar cómo los conflictos previos desembocan en el ascenso de Lord Voldemort y el arco completo del protagonista original. El recorrido comienza con Newt Scamander y continúa con Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasly:

Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2016) Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald (2018) Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore (2022) MÁS INFO Películas "Animales Fantásticos": dónde ver la saga del mundo de Harry Potter Harry Potter y la piedra filosofal (2001) Harry Potter y la cámara secreta (2002) Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004) Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) Harry Potter y la Orden del Fénix (2007) Harry Potter y el misterio del príncipe (2009) Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 (2010) Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 (2011)

Una maratón ideal para antes del estreno de la serie de HBO

Repasar estas once producciones se vuelve especialmente oportuno ante la llegada de la nueva serie televisiva de Harry Potter a HBO Max, cuyo estreno está programado para el 25 de diciembre de 2026. Con una primera temporada de ocho episodios dedicada a La piedra filosofal y un elenco renovado liderado por Dominic McLaughlin, volver a ver la franquicia cinematográfica completa ofrece un punto de comparación directo antes de que esta nueva adaptación reinicie la historia literaria desde cero, en la pantalla chica.