La miniserie El cine según Philomena Cunk, estrenada en noviembre de 2026 en Netflix, devuelve a la pantalla a una de las creaciones satíricas más filosas de la televisión británica reciente. Al frente está Diane Morgan, actriz y guionista inglesa que encarna a esta conductora tan segura de sí misma como desinformada, bajo la batuta creativa de Charlie Brooker y la dirección de Al Campbell. Con el sello de falso documental que ya convirtió en fenómeno global a La tierra según Philomena Cunk, la propuesta recorre la evolución del séptimo arte: desde sus orígenes hasta la era del streaming y la inteligencia artificial, mientras mezcla archivo real, datos históricos y disparates absolutos.

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Trama, entrevistas y figuras en escena

El hilo conductor de la miniserie consiste en intentar desentrañar qué es el cine, de dónde viene y qué busca, con Philomena opinando con solemnidad sobre estrellas clásicas, grandes directores y cambios tecnológicos. El corazón de cada entrega reside en el choque entre su lógica literal y las respuestas pacientes de especialistas, críticos, académicos y referentes de la industria.

Entre quienes participan en este juego de falso documental figuran el actor Benedict Cumberbatch, el director Michael Bay, el guionista Steven E. de Souza, el compositor Daniel Pemberton y el director de fotografía Seamus McGarvey, además de críticos y divulgadores como Mark Kermode, Mark Cousins, Catherine Bray y el físico Jim Al-Khalili. Aunque los invitados saben que participan de una sátira, no reciben preguntas previas y deben responder en serio a planteos absurdos, lo que produce silencios incómodos y desconcierto genuino.

Philomena Cunk, comediante británica. (Crédito de foto: Netflix)

El humor seco y el origen del personaje "Philomena"

El humor de Philomena Cunk se apoya en el deadpan: decir barbaridades con rostro impasible, tono doctoral y la firmeza de quien cree estar pronunciando una verdad reveladora. Esa parodia de la divulgación televisiva expone tanto la ignorancia enciclopédica del personaje como la rigidez acartonada de ciertos discursos audiovisuales, logrando que un recorrido veloz por la historia del cine funcione también como sátira cultural.

El personaje nació años atrás en Charlie Brooker’s Weekly Wipe (2013) antes de expandirse a especiales y series como Cunk on Britain, Cunk on Shakespeare, Cunk on Earth y Cunk on Life, consolidando a Diane Morgan como una figura clave de la comedia británica contemporánea tras pasos por series como Motherland y After Life.