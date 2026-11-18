Con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, los fanáticos volvieron a fogonear una posibilidad que lleva años sobrevolando la franquicia: la adaptación al cine o la televisión del universo creado por Rockstar Games. La verdad sobre el "salto del GTA" al cine y las series, según Strauss Zelnick, el consejero delegado de la compañìa detrás del fenómeno que revolucionó los videojuegos.

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En una entrevista en The David Rubenstein Show, de Bloomberg, el ejecutivo sugirió que cualquier adaptación tendría que nacer de una convicción creativa. "Somos muy cuidadosos con la expansión a otros medios porque esta es una compañía creativa y nuestro objetivo es hacer el mejor entretenimiento del mundo, un entretenimiento del que siempre estemos orgullosos", remarcó Zelnick.

"Haríamos una película o una serie de televisión basada en nuestra IP (propiedad intelectual) si nuestros equipos creativos sintieran pasión por ella, si creyeran que podría conectar con nuestros consumidores y entusiasmarlos", añadió el responsable de Take-Two. Y agregó: "El listón es alto y, por supuesto, siempre existe el riesgo de fracasar. Así que no lo descartamos, pero somos muy, muy selectivos". Las palabras del empresario mantienen abierta la posibilidad de una adaptación, aunque todavía están lejos de confirmar luz verde para su desarrollo.

La película de GTA que nunca salió a la luz

La especulación por una película del GTA tuvo su pico máximo en el 2022, cuando el veterano de la industria Kirk Ewing en el pódcast de la BBC Bugzy Malone's Grandest Game, reveló que Rockstar ya había rechazado una propuesta para realizar una película de GTA protagonizada por Eminem y dirigida por Tony Scott.

Ewing aseguró que, tras el lanzamiento de GTA III, un intermediario le trasladó una oferta de cinco millones de dólares por los derechos. Cuando comunicó la propuesta a Sam Houser, cofundador de Rockstar, la respuesta fue tajante: "No me interesa". Aquel acercamiento, según su testimonio, nunca llegó a materializarse.