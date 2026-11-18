La ficción argentina prepara su regreso a la televisión abierta de la mano de Adrián Suar, productor que revivirá una querida serie ya conocida por el público, pero con nuevos protagonistas. El actor Joaquín Furriel será el encargado de protagonizar la nueva versión de un clásico israelí que tuvo gran éxito en la Televisión Pública.

{{{htmlAmp}}}

Según información de la periodista Marcela Coronel a través de sus redes sociales, Adrián Suar adquirió los derechos de En terapia para transmitirlos en El Trece. La serie que ya tuvo una celebrada versión con Diego Peretti, tendrá guiones de Mario Segade y dirección de Daniela Goggi, y a Furriel como el psicólogo protagonista. Junto al actor estarán Paola Barrientos y Luis Machín, en una realización que contará con la participación de Amazon, Kapow y Kuarzo. Según trascendió, la propuesta tendrá 28 capítulos y formará parte de la programación del canal.

La historia que convirtió a Diego Peretti en un psicoanalista de la televisión

La versión argentina de En terapia se estrenó el 14 de mayo de 2012 por la TV Pública. Adaptada por Esther Feldman y Alejandro Maci, quien también estuvo a cargo de la dirección, estaba basada en la serie israelí BeTipul, creada por Hagai Levi, Ori Sivan y Nir Bergman. La trama seguía la vida profesional y personal de Guillermo Montes, un psicoanalista interpretado por Diego Peretti. Cada día de la semana recibía a un paciente diferente en su consultorio y, a través de esas sesiones, el espectador iba descubriendo conflictos sentimentales, familiares, laborales y existenciales.

Pero el terapeuta también tenía sus propios problemas. Por eso, una parte fundamental de la historia transcurría en sus encuentros con su supervisora y analista, Lucía Aranda, interpretada por Norma Aleandro. La relación con su familia y sus dificultades para manejar su propia vida completaban el retrato de un hombre que escuchaba diariamente los conflictos ajenos, pero no siempre encontraba respuestas para los propios. El formato tenía una particularidad narrativa: cada día estaba dedicado a un paciente y los viernes el protagonista acudía a su propia sesión de terapia. Esa estructura permitía construir historias independientes que, al mismo tiempo, se conectaban con la evolución emocional del personaje central.

La adaptación argentina tuvo tres temporadas, emitidas entre 2012 y 2014. Además de Peretti y Aleandro, participaron actores como Julieta Cardinali, Germán Palacios, Ailín Salas, Dolores Fonzi y Leonardo Sbaraglia. En la segunda temporada se incorporaron Carla Peterson, Luisana Lopilato, Roberto Carnaghi, Mercedes Morán y Verónica Llinás, entre otros. Para la tercera llegaron Cecilia Roth, Julieta Díaz y Darío Grandinetti, junto a un elenco que también incluyó a María Onetto, Claudio Rissi y Julieta Zylberberg.