Filtran nuevos detalles de GTA 6: los insólitos objetos del entorno que se podrán usar como arma en el juego

La aparición del videojuego en South Park también llamó la atención por la estrategia de marketing

GTA 6 vuelve a ser noticia por una de sus características más insólitas. El próximo videojuego de Rockstar Games mostró un fragmento inédito de su jugabilidad en el episodio más reciente de South Park, titulado Guinea Pig On A Stick. La secuencia dejó en evidencia el nivel de detalle del mundo abierto y una de las situaciones más inesperadas que podrán protagonizar los jugadores.

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El adelanto comienza con un perro que hace sus necesidades en una playa de Vice City. Su dueño recoge los excrementos en una bolsa y continúa caminando, hasta que Jason, uno de los protagonistas del juego, decide atacarlo.

En ese momento, el personaje arroja un objeto contra la espalda del peatón y, posteriormente, recoge la bolsa con caca de perro para estrellársela directamente en la cara. Una escena que confirma que GTA 6 mantendrá el humor irreverente y las situaciones fuera de lo común que caracterizan a la franquicia.

GTA 6 apuesta por el realismo y las situaciones inesperadas

La aparición del videojuego en South Park también llamó la atención por la estrategia de marketing elegida por Rockstar Games y Take-Two Interactive. En lugar de recurrir a una presentación tradicional, las compañías aprovecharon la popular serie animada para mostrar imágenes de gameplay que hasta ahora no se habían visto públicamente.

GTA 6 mantendrá el humor irreverente y las situaciones fuera de lo común.

En el episodio, una mujer destaca la calidad gráfica y el realismo de GTA 6 frente a los protagonistas de la serie. Sin embargo, el detalle que terminó captando la atención fue la posibilidad de interactuar con elementos cotidianos del escenario de maneras bastante particulares.

La secuencia refuerza la intención de Rockstar de ofrecer un mundo abierto con numerosas posibilidades de interacción. Además de las persecuciones, los tiroteos, los cambios climáticos y un mapa de grandes dimensiones, el juego permitirá protagonizar situaciones tan absurdas como utilizar excremento de perro para atacar a un personaje no jugable (NPC).

Cuándo sale GTA 6 y en qué plataformas estará disponible

GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S. Por el momento, Rockstar Games no confirmó una fecha de lanzamiento para PC, aunque se especula con que esa versión podría llegar durante el primer trimestre de 2027.

La expectativa por el estreno también trascendió la industria de los videojuegos. Distintos reportes mencionados por Hipertextual señalan que el lanzamiento podría afectar la productividad laboral y aumentar las solicitudes de días libres entre quienes quieran jugar desde el primer momento.