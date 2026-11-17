Una conversación entre dos agentes de la CIA en Caballo Salvaje Nueve, la nueva película de Martin McDonagh protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell, plantea una de las asociaciones más absurdas y provocadoras del cine reciente. ¿Qué relación puede existir entre la calidad del queso de un país, su sistema democrático y la homosexualidad? Aunque parezca el comienzo de un chiste, es una de las escenas más curiosas del filme que está logrando aprobación de la crítica especializada.

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La secuencia tiene como protagonistas a Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), dos agentes de la CIA destinados en Chile en 1973. Durante una charla, Chris desarrolla una particular teoría sobre las sociedades: los países que aceptan la diversidad sexual suelen ser democracias y, además, producen mejores quesos. En su razonamiento aparecen Francia, Holanda, Reino Unido y Suiza como ejemplos de países que reúnen esas características. Rusia, en cambio, queda del otro lado de su particular clasificación. Lee intenta seguir la lógica de su compañero y descubre que, en esa curiosa cadena de asociaciones, la democracia conduce a la homosexualidad y esta, finalmente, a los buenos quesos.

Pero la escena adquiere otra dimensión cuando se observa el contexto histórico de la película. Chris y Lee no son simples turistas que discuten sobre gastronomía. Son agentes estadounidenses involucrados en una operación para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende, en los meses previos al golpe militar de septiembre de 1973.

Por eso, cuando la conversación llega a Chile, aparece la ironía más contundente: Chris sugiere que el país tenía potencial para desarrollar buenos quesos, pero que la intervención de ambos agentes terminó alterando ese destino. La broma funciona como una referencia directa a la injerencia estadounidense en la política chilena. La teoría, por supuesto, no tiene ningún fundamento científico.

Qué dijo Martin McDonagh de la teoría del queso y la homosexualidad

McDonagh, director de la película, habló sobre el diálogo que se convirtió en uno de los más comentados de la película y en declaraciones a The Guardian y Associated Press reivindicó la teoría argumentando que la idea detrás de la provocación es "favorable a la democracia, la diversidad sexual y el buen queso".