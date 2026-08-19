Graciela Borges a los 85 años: “Morirse es una costumbre que también tiene la gente”

Graciela Borges habló de ella sin dramatismo. En una entrevista publicada por Página/12 en mayo de 2021, la actriz reveló que nunca le tuvo miedo a morir, aunque sí existe algo que le provoca verdadero temor: el deterioro físico y la posibilidad de depender de otros para poder vivir.

“Desde chica, nunca tuve miedo a la muerte”, aseguró Borges cuando le preguntaron si, en aquel contexto marcado por el coronavirus, pensaba en la finitud o prefería concentrarse en vivir. Su respuesta fue contundente: “Me daría terror el deterioro de, por ejemplo, tener una enfermedad que me deje en una cama, que me deje con el esfuerzo de otros para que me ayuden a vivir. Eso sería terrible para mí”.

Pero después hizo una de esas asociaciones literarias que forman parte de su manera de mirar el mundo. “Morirse, bueno, es una costumbre que también tiene la gente, como dice Borges”, afirmó, en referencia a Jorge Luis Borges, el escritor que décadas antes había tenido un gesto decisivo en su vida, prestarle su nombre artístico cuando ella buscaba una identidad para comenzar su carrera en el cine. La entrevista de Página/12 fue realizada mientras la actriz presentaba un podcast autobiográfico sobre su trayectoria y reflexionaba sobre el paso del tiempo, el cine y las experiencias que habían marcado su vida.

En aquella entrevista, la actriz no negaba la muerte ni intentaba convertirla en un tema menor. Su preocupación estaba puesta en otra parte, en el proceso previo, en la pérdida de autonomía y en una enfermedad que pudiera obligarla a depender de los demás.

En una entrevista publicada años antes, Borges había dicho que no tenía “terrores sobre la muerte” y que prefería que llegara más tarde. En aquella oportunidad, además, vinculó su relación con la vida a las pequeñas cosas cotidianas: estar en contacto con la naturaleza, leer o ir al cine. “Ser feliz es ser libre”, sostuvo entonces.

Esa mirada parece haber permanecido como una constante en su manera de atravesar el paso del tiempo. Lejos de presentar la edad como una batalla, Borges suele hablar de la vida desde la experiencia acumulada y del valor de aquello que pudo disfrutar.

A los 85 años, una vida atravesada por el cine y los recuerdos

Borges nació en Buenos Aires el 10 de junio de 1941 y comenzó su carrera cinematográfica a los 14 años. Según la Secretaría de Cultura de la Nación, su trayectoria supera las seis décadas y reúne más de 60 películas, además de reconocimientos como el Cóndor de Plata, el Doctorado Honoris Causa de la UBA y la distinción como Ciudadana Ilustre de Buenos Aires.

Después de sus últimos trabajos cinematográficos, La quietud (2018) y El cuento de las comadrejas (2019), había anunciado su retiro de la pantalla grande. Sin embargo, continuó vinculada con el público y en 2024 regresó a los escenarios con Alquimia, un espectáculo presentado en el Teatro Auditorium de Mar del Plata en el que compartió recuerdos y anécdotas de su extensa trayectoria.

Borges nació en Buenos Aires el 10 de junio de 1941 y comenzó su carrera cinematográfica a los 14 años.

Su presente muestra una vida más tranquila y alejada del ritmo de los grandes rodajes. En julio de 2026, LA NACION publicó una extensa entrevista en la que retrató a la actriz rodeada de familiares y amigos y atravesando, según el medio, un presente de plenitud. Allí contó que había dejado atrás el enorme departamento donde vivió durante 52 años para mudarse a un espacio más pequeño frente al Jockey Club. También explicó que actualmente prefiere leer, escribir, mirar películas y disfrutar de una rutina más sencilla.

“Ahora es todo más frugal en mi vida”, contó en esa entrevista. Y esa frase parece resumir, en cierto modo, una etapa en la que el valor ya no está necesariamente puesto en acumular experiencias sino en elegir cuáles quiere conservar.

La relación de Borges con el paso del tiempo tampoco puede separarse de su historia personal. Fue madre, hoy es abuela y durante décadas construyó una carrera junto a algunos de los nombres fundamentales del cine argentino, desde Leopoldo Torre Nilsson y Leonardo Favio hasta Lucrecia Martel, Pablo Trapero y Juan José Campanella. La propia Secretaría de Cultura destacó recientemente que su recorrido artístico abarca más de seis décadas.