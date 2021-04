La obra maestra de Lucrecia Martel La Cienaga cumple 20 años.

Un 12 de abril de 2001, previo al estallido socio político de Argentina, se estrenó la película que mejor entendió la realidad del país: La Ciénaga, ópera prima de Lucrecia Martel que había pasado por la Berlinale en febrero de ese año. Con un elenco liderado por Graciela Borges y Mercedes Morán, la cinta se convirtió en una de las mayores exponentes del Nuevo Cine Argentino. Repaso por el filme a 20 años de su lanzamiento en salas de cine argentinas.

La Ciénaga cuenta la historia de Tali (Mercedes Morán) y su marido Rafael (Daniel Valenzuela), quienes tienen cuatro hijos pequeños y viven en la ciudad de La Ciénaga (Salta). A unos noventa kilómetros se encuentra la finca La Mandrágora, donde se cosechan y secan pimientos rojos, y donde pasa el verano su prima Mecha (Graciela Borges), una mujer que transita sus cincuenta, junto a su marido Gregorio (Martín Adjemián) y sus cuatro hijos adolescentes. José (Juan Cruz Bordeu), el mayor de los hijos de Mecha, vive en Buenos Aires con Mercedes (Silvia Baylé), quien es su compañera de trabajo y a la vez su novia. Muchos años antes Mercedes había sido amante de Gregorio, marido de Mecha y padre de José. Mercedes había sido también compañera de facultad de Mecha y de Tali.

Esta compleja relación tóxica en la que Mecha está obsesionada por esa otra mujer que lleva su nombre y que se acuesta con sus hombres, así como Tali también está obsesionada por su inferioridad social respecto de Mecha, es el hilo conductor de la película escrita y dirigida por Lucrecia Martel, en una coporducción entre Argentina, España y Francia. La producción ejecutiva está compuesta por Ana Aizenberg, Diego Guebel, Mario Pergolini, y la producción a cargo de Lita Stantic.

Consolidada como una de las máximas exponentes del movimiento Nuevo Cine Argentino -anterior a La Ciénaga es importante destacar la enorme importancia que tuvieron La Historia Oficial (1985) y Pizza, Birra, Faso (1998)- el trabajo artesano de Lucrecia Martel la elevó al reconocimiento mundial y selló una trayectoria de largometrajes de culto y con un estilo único como los son La niña santa (2004), La mujer sin cabeza (2008) y Zama (2017).

El año pasado, El Destape pudo conversar con Mercedes Morán y ante la pregunta '¿Te gustaría trabajar nuevamente bajo la dirección de Lucrecia Martel?', la actriz señaló: "Claro. ¡A quien no! Sigo relacionada a Lucrecia y admirándola. Pienso en que suerte que tuve de poder hacer La Ciénaga. Terminaba de hacer Gasoleros y me quería ir a la mierda de la televisión, de esa burbuja de éxito y popularidad. Me acercaron el guión de Lucrecia. Necesitaba irme al carajo, a hacer una película chiquitita que me permitiese borrarme. Tuve una suerte maravillosa. Fue una genialidad".

La Ciénaga está disponible para ver en la plataforma de streaming Amazon Prime Video