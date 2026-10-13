"Gordon": reparto y de qué trata la serie argentina de Netflix

Netflix se alista para sumar una de las producciones argentinas más ambiciosas y esperadas de la temporada. Se trata de Gordon, un thriller político en formato de miniserie de 6 capítulos que tiene previsto su estreno para noviembre de 2026. La ficción combina el rigor histórico con el drama criminal para ofrecer un retrato crudo de la violencia política y social que atravesó al país. Con un gran despliegue técnico para una propuesta local, la historia promete posicionarse entre las tendencias nacionales y globales de la plataforma, por su factura visual y un relato atrapante.

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La trama de "Gordon" y su elenco

La historia se adentra en el oscuro y convulso escenario argentino de la década de 1970. El argumento sigue la transformación de un asaltante común que termina convirtiéndose en una pieza clave dentro de las estructuras paraestatales y de inteligencia clandestina. La interpretación de los personajes principales en esta serie reúne a grandes figuras de la actuación nacional:

Rodrigo de la Serna: asume el rol protagónico de Aníbal Gordon, desplegando su versatilidad para dar vida a una figura compleja que forma parte de la historia del país y una época de crímenes contra la sociedad.

Matías Recalt, Camila Peralta, Matías Mayer, Agustín Pardella, Fiorella Bottaioli y Toto Rovito también se suman al elenco, aunque Netflix no ha dado a conocer a qué personajes van a interpretar cada uno.

Elenco de la serie "Gordon". (Crédito de foto: Netflix)

Producción argentina, locaciones y la historia real

La producción ejecutiva estuvo a cargo de Adrián Suar y Diego Andrasnik mediante la productora Preludio, en alianza con Netflix. La dirección general y el showrunning fueron liderados por Pablo Trapero en colaboración con Pablo Fendrik. El rodaje implicó un despliegue federal en locaciones clave de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y diversos escenarios en Bariloche.

En cuanto a su trasfondo real, la obra está inspirada en la investigación periodística y la novela homónima del escritor y historiador Marcelo Larraquy. Cuenta la vida de Aníbal Gordon, el célebre delincuente que derivó en líder del grupo parapolicial Triple A y del centro clandestino de detención "Automotores Orletti". Con una lograda ambientación de época, el proyecto busca explorar los rincones más oscuros del poder y la impunidad en la pantalla chica.