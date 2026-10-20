Furor por Carlos Gardel y la difusión del tango a través de las revistas musicales de época

Carlos Gardel fue una figura central en la expansión y popularización del tango.

La figura de Carlos Gardel representó un pilar fundamental en la masificación y expansión internacional del tango. Su recorrido profesional se desarrolló en plena sincronía con la consolidación de las industrias culturales y los medios de comunicación masivos durante las primeras décadas del siglo pasado, donde la prensa gráfica de espectáculos asumió un rol determinante.

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Las revistas musicales de la época actuaron como vehículos de transmisión del repertorio gardeliano. A través de sus páginas, compuestas por retratos, novedades, entrevistas y textos poéticos, el público lector accedía de manera cotidiana al universo íntimo y profesional de los referentes de la canción nativa.

La divulgación impresa de las letras de tango permitía que las obras trascendieran las salas de teatro o las grabaciones fonográficas, incorporándose a las reuniones familiares y sociales.

Entre las piezas que circularon en este tipo de publicaciones destacan tres creaciones representativas de la diversidad temática del género:

La gayola: Compuesta en música por Rafael Tuegols y letras de Armando Tagini, aborda las dramáticas vivencias del desengaño sentimental y los márgenes urbanos, temáticas recurrentes en el estilo tanguero inicial.

Compuesta en música por Rafael Tuegols y letras de Armando Tagini, aborda las dramáticas vivencias del desengaño sentimental y los márgenes urbanos, temáticas recurrentes en el estilo tanguero inicial. La reina del tango: Con la firma musical de Enrique Delfino, la pieza retrata los personajes típicos, la noche y la atmósfera identitaria del ámbito rioplatense.

Con la firma musical de Enrique Delfino, la pieza retrata los personajes típicos, la noche y la atmósfera identitaria del ámbito rioplatense. La canción de Buenos Aires: Obra nacida de la música de Azucena Maizani y Orestes Cúfaro con versos de Manuel Romero, rinde un tributo afectivo al vínculo entre la melodía del tango y el entramado urbano porteño.

El valor documental y el patrimonio del Museo Casa Carlos Gardel

La preservación de este material impreso resulta un insumo indispensable para reconstruir la historia del espectáculo en la Argentina. La posibilidad de conservar las publicaciones donde figuraban las canciones del Zorzal permite analizar la manera en que el público se apropiaba de los repertorios, asegurando su permanencia en el tiempo.

Fotografías, letras de canciones y artículos periodísticos permiten acercarnos a la presencia de Carlos Gardel en la cultura popular y a las distintas formas de circulación de su imagen.

A partir de los documentos conservados en su acervo bibliográfico, el Museo Casa Carlos Gardel propone abordajes actualizados sobre el impacto del cantor, resguardando valiosos testimonios de la cultura popular rioplatense. La casa que habitó junto a su madre es hoy la sede que tiene como misión rescatar, preservar, investigar y difundir el patrimonio vinculado con "El Morocho del Abasto", su época y las industrias culturales en las que participó.

Días y horarios:

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h.

Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h.

Martes cerrado.

Entrada:

Entrada General (Extranjeros): $10.000

Residentes Argentinos y/o Extranjeros (con DNI): $2.000

Los miércoles la entrada es gratuita sólo para residentes argentinos

Jubilados, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años, ex combatientes de Malvinas y grupos de estudiantes de colegios públicos sin cargo.

Visitas guiadas: