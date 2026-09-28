Abasto Carlos Gardel: el nuevo espacio de tango y gastronomía en Buenos Aires

La oferta cultural de la Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo punto de atracción con la inauguración de Abasto Carlos Gardel, un establecimiento pensado para combinar cenas, despliegue escénico y un recorrido conceptual centrado en el máximo icono de la música ciudadana.

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El emprendimiento pertenece al grupo societario a cargo de Bar Sur. Según detalló Patricia Meyer, gerenta comercial de ambas iniciativas en el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el recinto abrirá sus puertas de manera oficial el próximo 21 de noviembre.

A diferencia de la propuesta boutique de Bar Sur —diseñada para un aforo reducido de 30 personas—, este salón contará con infraestructura para albergar a 450 espectadores. La intención del proyecto es trasladar la calidez del vínculo entre los artistas y la platea hacia un formato de mayores dimensiones.

El cronograma nocturno contempla el inicio del servicio gastronómico a las 19:30, mientras que la presentación artística comenzará a las 21:00. El menú gastronómico estará enfocado en recetas tradicionales y productos representativos del país para acompañar la identidad de la función.

El esquema de atención del establecimiento abarcará cuatro alternativas de contratación diseñadas para responder a distintos presupuestos:

Solo Show: Acceso exclusivo a la función artística.

Acceso exclusivo a la función artística. Select: Corresponde al formato clásico de cena con espectáculo e integra la mayor parte de las ubicaciones del salón.

Corresponde al formato clásico de cena con espectáculo e integra la mayor parte de las ubicaciones del salón. VIP y Platino: Servicios de categoría superior con prestaciones diferenciadas.

Con el objetivo de fomentar la asistencia de espectadores locales, la administración confirmó que habrá tarifas reducidas para el público argentino, dirigidas tanto a residentes de la Capital Federal como a visitantes del resto de las provincias. La iniciativa, como bien detalla la revista Ladevi, busca desarmar la noción de que las casas de tango constituyen un producto destinado de forma exclusiva al turismo internacional.

Monumento a Carlos Gardel en Abasto es obra del escultor Mariano Pagés y se inauguró en marzo de 2000.

Tiene más de 140 años en Buenos Aires, enamoró a la realeza española y sigue sirviendo el postre favorito de Gardel

Inaugurada el 21 de septiembre de 1884, la confitería Las Violetas en Villa Urquiza es un verdadero tesoro porteño que conserva intacto su encanto original. En sus comienzos, el entonces ministro Carlos Pellegrini, futuro presidente, llegó hasta allí en un tranvía especialmente dispuesto para la ocasión, acompañado por un selecto grupo de allegados, lo que ya marcó la importancia del lugar para la élite de la ciudad.

Al cruzar la puerta de vidrios curvos de este histórico local, se accede a un ambiente que parece detenido en el tiempo. Sus 80 metros cuadrados de vitrales, las mesas de mármol y el aroma a café recién hecho crean una atmósfera única que resistió modas, cierres y hasta dictaduras. Este rincón de Buenos Aires, que comenzó como un cantero de violetas en la ochava del edificio, fue testigo del crecimiento de la ciudad y de su expansión hacia el oeste.