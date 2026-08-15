Plan clave para el fin de semana largo: cómo disfrutar de un concierto de tango gratis en la ciudad de Buenos Aires (Foto: Palacio Libertad)

La ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas propuestas para disfrutar este fin de semana largo y, para quienes buscan una opción gratis, hay una propuesta clave: un show de la orquesta Fleurs Noires. Se trata de uno de los conjuntos musicales más singulares de la escena del tango contemporáneo.

Llega un concierto gratuito de la orquesta Fleurs Noires a la ciudad porteña

Fleurs Noires es una orquesta con base en París que está integrada por instrumentistas de Argentina, Francia y Finlandia. Este domingo 16 de agosto se presentarán en la Plaza Seca del Palacio Libertad (ex CCK) desde las 18 hs.

Fleurs Noires es una banda con base en parís que se dedica al tango experimental (Foto: Palacio Libertad)

El concierto ofrece un recorrido por el tango, pero en un terreno de experimentación que expande los límites tradicionales del género y lo acerca a otras influencias como la música clásica, el jazz y la música electrónica.

Dirigida por la pianista y compositora Andrea Marsili, la orquesta experimental se destaca en diferentes partes del mundo y ha sido elogiada por expertos en el tema. Su dirección va hacia un pos-Piazzolla donde se mezcla el lenguaje académico y tanguero en una propuesta innovadora.

El concierto de Fleurs Noires en el Palacio Libertad es parte del ciclo Repatriados, programa cultural impulsado por la directora Valeria Ambrosio que invita a artistas argentinos —no solo de música, sino también de danza— que representan al país en el exterior a regresar por un tiempo a la Argentina para mostrar y compartir su arte.

¿Cómo adquirir las entradas gratuitas?

A diferencia de otros eventos en el Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA), el concierto de Fleurs Noires será completamente libre y gratuito. No hace falta hacer reserva previa de entradas, sino que el ingreso será por orden de llegada. Por eso, se aconseja llegar temprano para poder ingresar y disfrutar del espectáculo.