Queda a 2 horas de CABA y celebra la Fiesta de la Ensaimada: el pueblo clave para una escapada de fin de semana largo

Entre los diferentes destinos de la provincia de Buenos Aires para una escapada este fin de semana largo, hay uno que se destaca por celebrar la Fiesta Nacional de la Ensaimada con entrada totalmente gratis: San Pedro. La ciudad bonaerense celebra a su dulce típico con shows, música en vivo y actividades para toda la familia.

Así será la Fiesta Nacional de la Ensaimada en San Pedro

Durante todo el fin de semana, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, se realizará la 22.ª edición de la Fiesta de la Ensaimada en Paseo Público Municipal San Pedro (a orillas del río). Durante el encuentro, reporteros locales elaborarán en vivo una ensaimada gigante para hacerle honor a su dulce.

El evento contará con un patio gastronómico, con la típica feria de colectividades; también habrá una feria de artesanos, música en vivo, además de espectáculos de danzas típicas y un espacio infantil con emprendimientos regionales.

La entrada es libre y gratuita, solo hay que acercarse para disfrutarlo. En detalle, los shows comienzan a las 14 hs y la ensaimada gigante se preparará solo el domingo 16 de agosto.

Lo cierto es que San Pedro es la capital de la ensaimada y esta fiesta se presenta como la excusa perfecta para una escapada a la gran ciudad bonaerense. Se trata de una oportunidad para alejarse de la ciudad, desconectar y disfrutar de un paisaje distinto con más naturaleza y tranquilidad.

¿Cómo llegar a San Pedro desde la ciudad de Buenos Aires?

San Pedro se encuentra a solo 165 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y llegar es muy simple, principalmente en auto: se puede tomar la Autopista Panamericana (Acceso Norte) y seguir por la Ruta Nacional 9 hasta el acceso a la ciudad, ubicado a la altura del kilómetro 153. El trayecto lleva aproximadamente 1 hora y 45 minutos, depende del tránsito.

Una vez en San Pedro, además de la Fiesta de la Ensaimada, podés aprovechar para recorrer la costanera, disfrutar de las vistas del río Paraná desde los miradores de las barrancas, conocer las tradicionales panaderías del centro y llevarte un cajón de las famosas naranjas de ombligo de la ciudad.