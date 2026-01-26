Raly Barrionuevo se arrepintió de sus dichos en Jesús María: "Tuve un mal día"

El cantante Raly Barrionuevo salió a disculparse por sus dichos que causaron polémica tras su paso por el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y señaló que "un mal día lo tiene cualquiera".

"Yo sé que no se entendió el mensaje, pero son cosas mías y por ahí eso de declarar en esa situación no es lo adecuado", señaló en declaraciones a El doce TV al ser consultados por sus llamativos dichos tras el show que brindó en el Anfiteatro José Hernández de Jesús María.

El cantante había manifestado: "No sé si gusta mucho lo que yo hago aquí, por ahí el público viene en busca de otra cosa". En ese sentido había considerado que quizás quedó "fuera de moda" su manera de tocar, ya que "casi nadie toca con la guitarra sin pista”. “No voy a usar pistas, así que no sé si vengo el año que viene”, sostuvo.

Sus dichos causaron polémica entre el público y los aficionados del folklore. Al cerrar su show en el Festival de Cosquín fue consultado y trató de desarmar la confusión. "Un mal día lo tiene cualquiera. Era una cosa más mía, pido disculpas", manifestó y añadió: "Tenía un día en el que estaba un poco sensible, no lo sé".

Qué dijo Raly Barrionuevo sobre la inclusión de nuevos artistas en el Festival de Cosquín

Raly Barrionuevo también participó del Festival Nacional de Folklore de Cosquín el domingo 25 de enero, al hablar sobre su experiencia aseguró: "Fue hermoso, Cosquín es Cosquín. Lo disfruté, fue una noche mágica: el público hermosísimo y la noche increíble".

Raly Barrionuevo se mostró a favor de la inclusión de artistas jovenes en el Festival de Folklore de Cosquín

Además, el ícono del folklore fue consultado sobre la inclusión de nuevos artistas a la grilla de este año, como Milo J, y se mostró a favor. "Lo que está haciendo Milo J me encanta, está revalorizando la música entre los más chicos, yo creo que lo hace con un respeto super genuino, me encanta así que es una alegría que esté acá", consideró.