El folklore sacudido por lo que dijeron los 4 de Córdoba sobre el cuarteto

En medio de la polémica por la inclusión del cuarteto en Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, el miembro histórico de Los 4 de Córdoba, Víctor Hugo Godoy, defendió la decisión del evento y remarcó que el género musical es parte del folklore argentino "desde siempre".

"Nosotros decimos que el cuarteto es folklore desde siempre. Nosotros vivíamos en San Vicente e íbamos a ver a la Mona después de ensayar, que es gran amigo", recordó en declaraciones al streaming Love.

Especialmente sobre la inclusión de artistas cuarteteros al Festival Jesús María, sostuvo: "Al cuarteto se le ha dado el lugar que corresponde, es música de Córdoba. Nació con Leonor Manzano y ahí vino, es lo que se baila". "Hay una chacarera, una zamba, un gato y un cuarteto, un Fernet 70/30 y ahí está Córdoba presente", concluyó.

Buenas noticias para el folklore: la colaboración que reveló Víctor Hugo Godoy

Durante la entrevista, además, el referente del folklore reveló que Los 4 de Córdoba lanzarán un tema en colaboración con la Mona Jiménez. Ambos agrupaciones han colaborado con anterioridad en varias ocasiones y han cantado juntos en diferentes festivales. El nuevo tema se suma a otras canciones que ya tienen juntos como "Amándote" y "Zamba de Alberdi".

Por qué generó críticas la incorporación del cuarteto al Jesús María

La incorporación del cuarteto al Festival de Jesús María generó debate en torno a la verdadera identidad del festival. A pesar de ser un género popular cordobés, algunos espectadores consideran que el cuarteto "desvirtúa" la esencia folklórica del festival, mientras otros argumentan que en realidad el género en realidad sí pertenece al folklore argentino, ya que incluso fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial.

A pesar de las críticas, para gran parte del público se trató de una buena incorporación, ya que figuras como Damián Córdoba y Eugenia Quevedo fueron muy celebradas y mostraron un gran nivel de convocatoria del en el evento.