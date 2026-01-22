Lo que dijo el Chaqueño Palavecino de Milei generó polémica en el Folklore: "Para bien".

El Chaqueño Palavecino invitó a Javier Milei al escenario para interpretar su clásico "Amor Salvaje" en el Festival de Jesús María y generó incomodidad y polémica entre muchos de los asistentes. A raíz de esto, durante la presentación del Festival María Reina de Yokavil, que se realizará en Catamarca, el referente del folklore tuvo que hacer un descargo sobre el presidente de la Argentina.

"Para mí ha sido algo para bien, porque ha tenido más repercusión el tema (Amor Salvaje) a nivel mundial", aseguró sobre la viralización del encuentro. Luego, agregó: "Hicimos ese dúo improvisado que ha sido espontáneo. Es algo que yo no esperaba para nada. Hoy todo el mundo está hablando de Amor Salvaje".

Qué dijo el Chaqueño Palavecino de las críticas que recibió por cantar con Javier Milei

Al ser consultado por su decisión de convocar al líder de La Libertad Avanza a su show, fue tajante: "Hubo gente que dijo cosas, yo no sé qué ha sido lo malo que hice. Lo hice con muchos presidentes y ya tengo 42 años de carrera en esto, con gobernadores también".

Por último, el cantante concluyó su defensa dando como ejemplo su relación personal con el gobernador de Salta: "A nuestro gobernador (Gustavo Sáenz) le gusta cantar, ¿y qué hacemos?. Traemos una guitarra y cantamos. ¿A quién se le puede negar el canto?". Y sentenció con firmeza: "Hubo gente que no estuvo de acuerdo. Es un problema de ellos, no mío".

El Chaqueño Palavecino cantando "Amor Salvaje" junto a Javier Milei.

El Chaqueño también aseguró que si el presidente de la nación fuera otro igualmente lo habría invitado a cantar, dando a entender que no le interesan las banderas políticas. "No tengo por qué estar mezquinando ni rindiendo nada", afirmó.

Por último, confesó que Milei es fanático de su música. "No le puedo decir que no, me sorprendió y para mí fue un halago", dijo y cerró: "El presidente me mandó agradecimientos por medio de otro funcionario. Para él ha sido una sorpresa y lo vivió de una manera especial. No esperaba cantar conmigo".