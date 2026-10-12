Final explicado de "Bajo la superficie", la serie de Netflix de gran éxito

La miniserie canadiense Bajo la superficie se ha convertido en un fenómeno de suspenso y terror ambiental. La historia transcurre en Snooks Arm, un pintoresco y remoto pueblo pesquero de Terranova, Canadá, golpeado por la crisis económica y las maniobras de especulación inmobiliaria. El conflicto explota cuando un gigantesco iceberg encalla cerca de la costa, liberando un olor nauseabundo a amoníaco y trayendo consigo una amenaza mortal: una criatura milenaria llamada Mudder, una descomunal membrana mucosa de aspecto cefalópodo que desata el caos entre los habitantes del lugar.

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El cierre de "Bajo la superficie": redención y amenazas

Por tratarse de una producción de formato cerrado, el final resuelve los interrogantes centrales sobre la naturaleza de la criatura. La científica Fonda descubre que Mudder no actúa por pura ferocidad, sino para proteger un nido repleto de huevos atrapado en el hielo. Para los altos mandos del ejército y los inversores, el iceberg es únicamente un foco de infección y la guarida de una amenaza letal que requiere una solución drástica y definitiva.

Su plan era lanzar un ataque aéreo para estallar la masa de hielo y destruir a la criatura antes de que continúe atacando o propagando toxinas. Tras ese plan militar, que podría arrasar con el pueblo, y los empresarios locales buscando lucrar con el pánico, Calvin decide enganchar el iceberg a su barco para remolcarlo hacia aguas profundas.

Tras evitar la matanza, Calvin libera al animal, que muere de forma natural al completar su ciclo biológico reproductivo. No obstante, la escena final deja una inquietante revelación: en el horizonte avanza una masa de nuevos icebergs, dejando abierta la temible posibilidad de que el ecosistema marino albergue muchas más criaturas.

"Bajo la superficie", miniserie canadiense de suspenso. (Crédito de foto: Netflix)

La producción de la miniserie: escenarios e inspiraciones

Filmada en los gélidos paisajes de Terranova y Labrador, la miniserie destaca por una fotografía envolvente que retrata con gran realismo la hostilidad del clima subártico. Para dar vida a Mudder, el equipo creativo combinó efectos prácticos con CGI de vanguardia, nutriéndose de los grandes íconos del cine de criaturas. El diseño del monstruo se basó en el terror claustrofóbico de Alien, la letal presencia acechante y la música ominosa de Tiburón, y la viscosa anatomía metamórfica de La Cosa (The Thing) de John Carpenter. Esta amalgama logra que Mudder no se sienta únicamente como un depredador fantástico, sino como un organismo primigenio, fascinante y aterrador.