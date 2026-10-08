Ganó un premio Óscar, está protagonizada por Demi Moore y ahora arrasa en Netflix

Netflix incorporó a su catálogo "La Sustancia", el thriller de terror corporal protagonizado por Demi Moore que aborda la obsesión por la juventud, la belleza y las exigencias de la industria del entretenimiento.

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Dirigida por la cineasta francesa Coralie Fargeat, combina el drama psicológico con escenas de horror explícito para mostrar hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que perdió su lugar frente a los demás.

De casi dos horas y media, "La Sustancia" se ubica en el top 10 de las películas más vistas en 18 países esta semana, entre los que se destacan Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y México.

¿De qué se trata “La Sustancia”?

Elisabeth Sparkle es una actriz reconocida que conduce un programa de ejercicios en televisión, pero su carrera cambia cuando Harvey, el productor interpretado por Dennis Quaid, decide despedirla porque considera que ya no encaja con la imagen que busca para el ciclo.

Golpeada por el rechazo y preocupada por el paso del tiempo, Elisabeth descubre un producto experimental que promete generar una versión más joven y atractiva de sí misma. Después de aplicárselo, de su cuerpo nace Sue, interpretada por Margaret Qualley, quien comienza a ocupar el lugar que su creadora perdió.

El procedimiento tiene una condición fundamental: ambas deben alternarse cada siete días, mientras la otra permanece inconsciente. Aunque al principio el sistema parece funcionar, las ambiciones de Sue y la creciente insatisfacción de Elisabeth empiezan a poner en riesgo el equilibrio.

A partir de ese conflicto, la película avanza hacia el terror corporal, con transformaciones físicas cada vez más extremas y consecuencias que resultan difíciles de revertir. La historia utiliza elementos grotescos y situaciones perturbadoras para cuestionar la presión por conservar la juventud, los estándares de belleza y la manera en que la industria del espectáculo trata a las mujeres cuando envejecen.

Ficha técnica "La Sustancia"