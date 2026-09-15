Final explicado de "Crew Girl", la serie de Netflix: qué se sabe de la temporada 2

El catálogo de Netflix sumó un nuevo drama juvenil y deportivo con el estreno de Crew Girl, serie creada por Vivian Lin centrada en el exigente mundo del remo competitivo. La historia sigue a Teagan Tao (Miku Martineau), una talentosa deportista cuya acomodada vida en Los Ángeles colapsa cuando su padre queda envuelto en un fraude financiero masivo. Obligada a trasladarse junto a su madre al pintoresco pueblo de Eagle's Cove, en Massachusetts, la joven busca reiniciar su trayectoria en la academia Easton Prep.

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Sin embargo, al descubrir que la institución no posee un programa femenino de remo, Teagan logra convencer al entrenador para asumir el rol de timonel en el bote masculino principal. Frente al rechazo inicial de sus compañeros, la protagonista deberá demostrar su visión estratégica sobre el agua para transformar un grupo fracturado en un verdadero equipo competitivo.

Final explicado: secretos familiares y decisiones del corazón

El octavo episodio culmina en la decisiva regata por la Copa Haverford, donde el bote alcanza su rendimiento cumbre. No obstante, el desenlace deja al descubierto importantes dilemas personales. En el ámbito romántico, Teagan se acerca definitivamente a Cam Dillinger (Kyle Clark), el remero becado con quien se besa tras la competencia. Pese a este avance, la permanente química que mantiene con Josh Regis (Sam Braun) deja el triángulo amoroso sin una resolución definitiva.

Por otro lado, la trama mantiene el misterio sobre el paradero de David Tao tras su huida, al tiempo que Britney plantea la creación de un equipo femenino independiente mediante un financiamiento de origen ambiguo. De esta forma, el cierre equilibra la superación deportiva en el agua con un entramado de secretos familiares e institucionales.

"Crew Girl", una nueva serie romántica. (Crédito de foto: Netflix)

Las expectativas para la temporada 2 de "Crew Girl"

En cuanto al futuro de la producción, Netflix aún no ha confirmado la renovación para una segunda temporada. No obstante, la serie deja abiertas varias vías narrativas clave, lo que sugiere un terreno muy fértil para continuar la historia.

A pesar de estar ambientada en la Costa Este de los Estados Unidos, la serie realizada por las productoras Great Pacific Media y Blue Ant Studios fue rodada en la Columbia Británica, Canadá. La imponente arquitectura victoriana de la academia Easton Prep pertenece en realidad a Hatley Castle, mientras que las escenas acuáticas y de entrenamiento fueron filmadas en el parque regional Elk/Beaver Lake y en Gorge Waterway, cerca de la ciudad de Victoria.