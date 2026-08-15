Euforia por la zamba que unió al folklore y el cuarteto con Euge Quevedo y Campedrinos

Euge Quevedo mostró una vez más su versatilidad musical al presentar una nueva versión de "El arte de querer", una zamba emblemática del folklore argentino. En esta ocasión, la cantante cuartetera se unió al dúo Campedrinos para darle un giro fresco y diferente a esta canción escrita por el santiagueño Marcelo Flores.

La zamba, que ya había sido inmortalizada por artistas reconocidos como Karlos Roldán y Nahuel Pennisi, ahora suma un matiz especial gracias a la fusión entre el cuarteto y el folklore tradicional. Euge Quevedo, con su voz característica, aportó un estilo propio y cargado de emoción, mientras que Campedrinos imprimió su sello folklórico en la interpretación.

Esta colaboración no fue un hecho aislado, ya que la artista había mostrado anteriormente su vínculo con la canción al compartir en sus redes sociales fragmentos a capela de "El arte de querer". Sin embargo, esta vez dio un paso adelante y lanzó una versión oficial junto al dúo, consolidando un encuentro musical que sorprende y renueva las raíces argentinas.

Euge Quevedo con Campedrinos.

El resultado es una propuesta que rompe con las barreras de género musical y que demuestra que la música puede ser un puente entre estilos distintos, uniendo el ritmo del cuarteto con la profundidad del folklore. Esta versión promete captar la atención tanto de los fanáticos tradicionales como de quienes buscan sonidos innovadores.

Furor con versión cuartetera de "La noche sin ti" de Los Huayra

Por otra parte, debemos mencionar a Valentina Márquez quien continúa apostando fuerte por los grandes éxitos de la música popular argentina y esta vez eligió sorprender a su público con una versión muy especial de 'La noche sin ti', uno de los temas más emblemáticos de Los Huayra. El tema original fue lanzado en 2012 y con el tiempo se transformó en un verdadero clásico, acumulando más de 49 millones de reproducciones en YouTube.

Su impacto fue tan significativo que la propia banda decidió hacer una reversion junto a La Konga en formato cumbia, que hoy supera los 77 millones de visualizaciones en la plataforma digital. Ahora, la cantante cuartetera le dio una vuelta de tuerca al tema, trasladándolo al universo del género popular cordobés.

Valentina le imprimió toda la energía y el sabor característicos del tunga tunga, aportando una interpretación cargada de emoción y con su sello personal. Los seguidores de la artista recibieron con entusiasmo esta nueva versión, valorando especialmente la fuerza de su voz y la sensibilidad con la que abordó un tema que ya forma parte del cancionero popular argentino. Sin dudas, Valentina logró darle un aire fresco y renovado a un clásico que sigue conquistando generaciones.