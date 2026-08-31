Estrenos de Prime Video en septiembre 2026: las mejores series y películas que llegan

Con la llegada de septiembre, las plataformas de streaming suman títulos a sus catálogos para cautivar a los espectadores. En esta oportunidad, Prime Video apuesta por una programación diversa que equilibra dosis de pura adrenalina, el regreso de producciones consolidadas y esperadas adaptaciones románticas que prometen acaparar las tendencias.

Desde intensos thrillers psicológicos e intrigas judiciales hasta historias de amor contemporáneas y aventuras automovilísticas, la plataforma despliega una oferta diseñada para complacer a todo tipo de público. Esta es una guía de títulos que llegarán a lo largo del mes para renovar la lista de reproducciones.

"La hipótesis del amor", el fenómeno literario hecho película. (Crédito de foto: Prime Video)

Los estrenos de Prime Video durante septiembre

2 de septiembre - The Runner: la agenda arranca con una historia de tensión absoluta donde un hombre común se ve envuelto en una carrera contra el tiempo tras presenciar un crimen inesperado. Obligado a huir para salvar a su familia, deberá utilizar todo su ingenio para evadir a implacables perseguidores en un entorno hostil.

4 de septiembre - The Grand Tour: el célebre show de motor regresa con una nueva entrega repleta de desafíos extremos. En esta temporada, el equipo recorre parajes remotos a bordo de vehículos emblemáticos, combinando su clásico humor ácido con espectaculares secuencias de manejo.

9 de septiembre - Enfrentados: Marfil: un oscuro relato de rivalidades, poder y secretos corporativos. La trama sigue a dos magnates que cruzan todos los límites éticos cuando la filtración de un documento amenaza con destruir sus imperios financieros.

11 de septiembre - El juicio: este esperado drama enfocado en el ámbito legal aborda un polémico caso que conmociona a la opinión pública. A través de giros inesperados dentro de la sala del tribunal, un experimentado abogado intentará desenmascarar la corrupción institucional mientras lidia con sus propios demonios pasados.

16 de septiembre - Neagley: la investigative investigadora privada Frances Neagley salta al centro de la escena en este vibrante spin-off. Al enterarse del misterioso asesinato de un antiguo compañero, Neagley inicia una peligrosa investigación personal que la enfrentará a una conspiración internacional.