Estrenos de Prime Video en octubre 2026: las series y películas que llegan

Con la llegada de octubre, Prime Video fortalece su catálogo con contenidos audiovisuales de una variada selección de títulos. Sus estrenos están planificados para cautivar a audiencias de diversos perfiles. La plataforma apuesta por producciones originales, esperadas continuaciones de franquicias populares y adaptaciones de la literatura universal. Esta renovación mensual combina géneros que abarcan desde el terror psicológico y el suspenso de espionaje, hasta la comedia de atraco y el drama intenso, consolidando su oferta en un mercado competitivo de la mano de prestigiosos cineastas e intérpretes de renombre internacional. Entre sus títulos destacan historias españolas, una adaptación de Stephen King y reality shows.

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"Reina Roja: Loba Negra", llega a su segunda temporada. (Crédito de foto: Prime Video)

Estrenos destacados del mes en Prime Video

Carrie: la obra de Stephen King regresa a la pantalla chica con una miniserie de ocho episodios ideada y dirigida por Mike Flanagan, un realizador consagrado en el cine de género. Protagonizada por Summer H. Howell, esta adaptación contemporánea sigue la historia de una joven marginada posesora de devastadores poderes psíquicos, enfrentada a la crueldad del acoso escolar y al rigor del fanatismo religioso. La propuesta explora el drama emocional de su protagonista con una atmósfera visual sobrecogedora.

Apocalipsis Z: Nuevo mundo: la esperada secuela directa del largometraje español Apocalipsis Z: El principio del fin expande el apasionante universo de supervivencia frente al colapso de la civilización. La trama profundiza en las complejas dinámicas de resistencia y los peligros extremos que deben afrontar los sobrevivientes en un territorio infectado. La producción destaca por sus secuencias de acción, una cuidada tensión claustrofóbica y su mirada conmovedora hacia la condición humana en situaciones límite.

Masterplan: comedia de atracos e intrigas sofisticadas, esta película cuenta con el carismático protagonismo de Stanley Tucci. El relato narra la audaz planificación de un maestro del crimen determinado a ejecutar la sustracción de la emblemática Mona Lisa desde el Museo del Louvre. Para lograr su plan, reúne a una pintoresca banda de especialistas, dando lugar a una aventura cinematográfica dinámica repleta de giros argumentales y humor sutil.

Lista completa de estrenos por fecha