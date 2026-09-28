Prime Video sorprende con su nueva película donde combina ciencia, amor y empoderamiento femenino

Prime Video sumó a su catálogo La hipótesis del amor, una comedia romántica basada en la novela homónima de Ali Hazelwood que traslada la historia a un ámbito universitario atravesado por la ciencia, las relaciones personales y una inesperada atracción.
Protagonizada por Lili Reinhart y Tom Bateman, la trama sigue a Olive Smith, una estudiante de doctorado que intenta ayudar a su mejor amiga Anh, a acercarse a Jeremy, un hombre que ambas conocen. Para demostrarle que ya dejó atrás sus propios sentimientos, besa impulsivamente a Adam Carlsen, un profesor reconocido por su carácter distante e intimidante.
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El episodio da paso a un acuerdo inesperado: fingir que mantienen una relación. Lo que comienza como una estrategia para resolver una situación sentimental pronto empieza a modificar el vínculo, mientras los dos deben desenvolverse en un entorno académico donde también aparecen conflictos profesionales y situaciones de discriminación.
¿De qué se trata La hipótesis del amor?
El acuerdo entre ambos también responde a intereses personales. Mientras Olive necesita que su entorno crea que su vida sentimental cambió, Adam busca demostrar que está comprometido con la universidad para conservar el financiamiento de su investigación. Por eso, la relación ficticia termina siendo conveniente para los dos y los lleva a compartir distintos momentos fuera del laboratorio.
En paralelo, Olive intenta conseguir una oportunidad para continuar con su trabajo científico. La posibilidad aparece cuando Tom, un investigador de Harvard, se interesa por su trabajo y le ofrece incorporarse a su equipo. La propuesta representa un paso importante para su carrera, pero también genera nuevas tensiones.
La situación se complica cuando empiezan a aparecer diferencias entre los objetivos profesionales de cada uno y las decisiones que deben tomar para avanzar en sus respectivos proyectos. Al mismo tiempo, la cercanía hace que aquello que habían acordado mantener bajo control resulte cada vez más difícil de separar de lo que realmente sienten.
Así, la historia no se limita al romance entre los protagonistas. La vida académica, las oportunidades profesionales y las relaciones dentro del ámbito científico se mezclan con el vínculo que construyen, hasta poner en duda si todavía pueden seguir tratando lo que ocurre entre ellos como parte de un simple acuerdo.
Ficha técnica de La hipótesis del amor
- Título original: The Love Hypothesis
- Género: comedia romántica
- Duración: 1 hora 52 minutos
- Dirección: Claire Scanlon
- Guion: Sarah Rothschild
- Basada en: la novela The Love Hypothesis, de Ali Hazelwood
- Reparto: Lili Reinhart, Tom Bateman, Rachel Marsh, Jaboukie Young-White, Nicholas Duvernay y Arty Froushan
- Productoras: Amazon MGM Studios, Bisous Pictures y MRC Film
- Plataforma: Prime Video