Una joven londinense que expone las desigualdades con sarcasmo e ironía: dónde ver la comedia destacada por el New Your Times

Reconocida por The New York Times como la quinta mejor producción televisiva en lo que va del siglo XXI, Fleabag se consolida como una obra maestra imprescindible del catálogo de Amazon Prime Video. Creada, escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, la miniserie británica transformó las reglas de la comedia contemporánea al ofrecer un retrato despojado, incisivo y profundamente humano sobre el duelo, la soledad y la búsqueda de sentido en la adultez.

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El proyecto nació originalmente como un modesto monólogo de diez minutos concebido a partir del desafío de una amiga para el Fringe Festival de Edimburgo de 2013, donde obtuvo el máximo galardón. Tras esa primera repercusión, la historia fue adaptada a la pantalla chica por Two Brothers Pictures para la BBC en coproducción con Amazon Studios, derivando en un fenómeno de crítica y público que acumuló prestigiosos galardones internacionales, entre ellos múltiples premios Primetime Emmy y BAFTA.

La trama sigue la cotidianeidad de una joven londinense de espíritu libre, sexualmente activa pero sumida en el enojo y la confusión tras una pérdida reciente. Uno de los recursos visuales y narrativos más destacados de la ficción es la constante ruptura de la cuarta pared: la protagonista mira fijamente a la cámara para lanzar comentarios sarcásticos, confesiones e interacciones directas con el espectador, convirtiéndolo en su único cómplice en medio del caos que rodea su vida.

A lo largo de sus dos breves temporadas, el relato explora dinámicas familiares complejas, encarnadas por un elenco estelar que incluye a Sian Clifford en el rol de su distante hermana Claire, Olivia Colman como su destructiva madrastra, y la incorporación de Andrew Scott en la segunda entrega en el papel del icónico sacerdote. Con apenas doce episodios en total, Fleabag logra equilibrar el humor negro más ácido con momentos de altísima carga emocional, consolidándose como una recomendación fija para maratonear.

Fleabag.

Elenco completo de Fleabag